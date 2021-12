Prix de la femme arabe de médecine : une algérienne se distingue

Expo 2020 Dubaï est un évènement universel et grandiose qui se tient aux Émirats Arabes Unies jusqu’au 2022, permettant aux nombreux pays participants d’exposer leurs progrès et innovations dans tous les domaines.

Au niveau du pavillon de la femme à Dubai Expo 2020, une femme algérienne s’est distingué. Il s’agit de Pr. Fatma Zahra Zemit médecin spécialiste en maladies infectieuses à l’Établissement hospitalier spécialisé (EHS) El Hadi Flici (Ex-Elkettar).

Cette dernière a obtenu le Prix d’excellence de la femme arabe dans le domaine médical, indique hier, 24 décembre un communiqué du Ministère de la Santé. Ce prix a été en effet décerné par la Ligue arabe en coordination avec l’Union générale des femmes émiraties et ONU-femmes.

Il s’agit d’une distinction qui vise à promouvoir « le rôle pionnier et efficace de la femme dans divers domaines ainsi que dans la société civile » et la récompenser « pour ses réalisations pionnières, ses expériences et ses innovations ».

Sachant que « Exposo Dubai 2020 » a été freiné par la pandémie liée à la covid, ce qui expliquer sa tenue jusqu’en 2021. La Ligue arabe a décidé de ce fait d’honorer les femmes médecins par ce prix « en reconnaissance de leurs efforts » au cours de la crise sanitaire qui a sévi dans plusieurs pays.

Un pavillon national à Expos Dubaï 2020

Dans le cadre de la participation de l’Algérie à Expo Dubai 2020, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s’est rendu aux Émirats Arabes Unies pour visiter le pavillon national et célébrer la participation de l’Algérie à cet évènement international.

Selon le haut responsable, il s’agit d’un espace mettant en avant « des étapes historiques qui traduisent la profondeur anthropologique de l’Algérie et contribue à son rayonnement culturel et touristique ».

Le ministre algérien n’a pas manqué de féliciter les Émirats pour cette organisation grandiose qui a attiré des milliers de visiteurs malgré le contexte sanitaire. « L’organisation de cette exposition dans un pays frère est une source de fierté pour la nation arabe », a-t-il estimé.