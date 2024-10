Belux Éclairage / Sétif 2024 : retour en images sur les journées portes ouvertes

La lumière façonne nos villes. Elle influence notre perception des espaces, notre comportement et notre qualité de vie. Dans un contexte de développement urbain rapide et de préoccupations environnementales croissantes, l’éclairage public en Algérie se doit naturellement d’évoluer.

Belux Éclairage est à l’avant-garde de cette transformation. En développant des solutions d’éclairage public durables et intelligentes, l’entreprise contribue à créer des villes plus résilientes et plus attractives. En effet, un éclairage public optimisé permet non seulement de réduire la consommation énergétique, mais aussi d’améliorer la sécurité, de valoriser le patrimoine architectural national et de renforcer le lien social.

Dans cette optique, le co-gérant de Belux a donné une conférence pertinente à Sétif lors de la deuxième journée de la conférence sur l’éclairage urbain. Ce dernier a présenté une vision ambitieuse de l’éclairage public qui met en avant l’innovation et le développement durable comme clés de voûte des villes de demain.

🟡 À LIRE AUSSI >> Belux Éclairage / Sétif 2024 : plongée dans l’expo événement sur d’éclairage urbain

« L’éclairage est bien plus qu’un simple éclairage. C’est un levier pour créer des villes plus durables, plus intelligentes et plus agréables à vivre », a déclaré le responsable. Il a ensuite présenté les dernières innovations de Belux en matière d’éclairage public, soulignant leur capacité à réduire la consommation énergétique et à améliorer la sécurité.

Belux réaffirme ainsi son engagement à soutenir les collectivités locales en Algérie dans leur transition vers un éclairage plus intelligent et plus respectueux de l’environnement.

L’éclairage public durable : les enjeux

L’éclairage public durable est bien plus qu’un simple changement de technologie. Il s’agit d’une véritable révolution qui transforme nos villes en espaces plus vivants, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement. En optant pour des solutions d’éclairage intelligentes et économes en énergie, nous réduisons notre empreinte écologique, améliorons la qualité de vie des citoyens et contribuons à la transition énergétique.

En outre, les enjeux de l’éclairage public durable sont multiples. Sur le plan environnemental, il s’agit de réduire la consommation énergétique, de limiter la pollution lumineuse et de favoriser le recyclage des matériaux. Sur le plan technique, les systèmes d’éclairage intelligents permettent d’adapter l’intensité lumineuse en fonction des besoins, d’optimiser la maintenance et de collecter des données précieuses pour améliorer la gestion urbaine. Enfin, sur le plan sociétal, un éclairage public de qualité contribue à renforcer la sécurité, à améliorer le confort visuel et à valoriser le patrimoine architectural.

🟡 À LIRE AUSSI >> Belux Éclairage célèbre ses 40 ans de présence à Sétif

Les technologies LED, associées à des systèmes de régulation intelligents, sont au cœur de cette transformation. Elles offrent une multitude d’avantages : une durée de vie plus longue, une consommation énergétique réduite, une meilleure qualité de lumière et une grande variété de couleurs et de températures de couleur. De plus, l’intégration de l’éclairage public dans des réseaux intelligents permet de créer des villes plus connectées et plus résilientes.

Belux Éclairage : un acteur majeur de l’éclairage public durable

Belux Éclairage s’est imposé comme un acteur de référence dans le domaine de l’éclairage public durable. Forte d’une expérience de 50 ans, l’entreprise a su se positionner à l’avant-garde de l’innovation, en proposant des solutions d’éclairage sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet.

Par ailleurs, grâce à ses équipes d’experts en éclairage, Belux Éclairage maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur : conception, fabrication, installation et maintenance des équipements. L’entreprise dispose d’un savoir-faire unique dans la sélection des technologies les plus performantes et les plus respectueuses de l’environnement.

🟡 À LIRE AUSSI >> Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : Le programme complet

Belux Éclairage propose une large gamme de produits et de services, allant des luminaires LED aux systèmes de régulation intelligents, en passant par les mâts d’éclairage et les accessoires. L’entreprise est particulièrement reconnue pour ses solutions d’éclairage solaire, qui permettent de réduire considérablement la consommation énergétique et de s’affranchir des contraintes liées au réseau électrique.

Notez enfin que vous avez aujourd’hui, lundi 22 octobre, avec la dernière journée de l’exposition de Belux Éclairage à la maison de la culture de Sétif. Soyez nombreux !