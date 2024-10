BMS – Météo Algérie : la pluie persiste ce mardi 22 octobre, voici les prévisions du jour !

La météo reste capricieuse ce mardi, avec des pluies qui continuent d’affecter plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un nouveau bulletin météo spécial (BMS), plaçant les wilayas d’El Oued et l’Est de Ouargla en vigilance orange « pluie ».

Selon les prévisions de Météo Algérie, les précipitations attendues sont comprises entre 20 et 40 mm, avec des accumulations pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. En cours de validité depuis hier soir à 18h00, cette alerte restera valable ce mardi 22 octobre jusqu’à 12h00.

Outre cette vigilance de niveau 2, l’ONM a placé plusieurs autres wilayas en alerte jaune pour des risques de « pluies » et d' »orages ». Il s’agit des wilayas de Souk-Ahras, Touggourt, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Illizi, Constantine, Skikda, El-M’Ghair, Khenchela, Biskra, et El-Tarf.

Persistance de la pluie en Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi 22 octobre ?

Le bulletin météo de ce mardi prévoit un ciel passagèrement nuageux sur les régions de l’Ouest et du Centre du pays, accompagné de quelques averses isolées. Une amélioration s’observera en fin d’après-midi.

À l’Est, l’ONM prévoit des passages nuageux, parfois denses, qui devraient s’accompagner de pluies, pouvant prendre la forme d’averses orageuses, particulièrement dans la région des Aurès.

Du côté des régions sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel souvent nuageux avec des averses orageuses sur les Oasis et le Sahara oriental. Ces pluies seront localement marquées, notamment sur l’Est des Oasis durant la matinée.

Dans les autres régions sahariennes, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé, mais souvent voilé à localement nuageux dans le Sud-Ouest.

Baisse du mercure : quelles sont les températures du jour ?

Concernant les températures, le mercure poursuit sa baisse, marquant l’arrivée d’une période plus fraîche et annonçant la transition saisonnière vers l’hiver. Les températures maximales de ce mardi oscilleront entre 21 et 24 °C sur les régions côtières, entre 14 et 27 °C dans les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 20 et 39 °C sur les régions sahariennes.