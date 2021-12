Covid-19 en Algérie : le bilan de ce samedi 25 décembre 2021

La situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie est de plus en plus préoccupante. Or, après avoir franchi la barre des 370 cas quotidiens, le bilan épidémique rendu public ce samedi 25 décembre 2021 a fait état d’une nouvelle baisse.

Dans son dernier bilan établi sur les dernières 24 heures, le ministère de la Santé a annoncé 278 nouvelles contaminations au coronavirus. Durant la journée précédente, l’Algérie avait enregistré 375 nouveaux cas de contamination.

Selon la même source, 190 nouveaux patients sont rétablis de la maladie durant les dernières 24 heures, alors qu’hier, le nombre de patients guéris était de 193 cas de guérison. Par ailleurs, 36 patients sont actuellement en soins intensifs, lit-on encore dans le bilan.

Pour ce qui est des victimes de l’épidémie du Covid-19, l’Algérie a déploré durant la même période 7 nouveaux décès. Dans le bilan d’hier, le ministère de la Santé avait fait état de 9 décès dus aux complications engendrées par le virus.

Avec ces nouveaux chiffres, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 216.376, celui des décès à 6229 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 148 789 cas.

2e cas du variant Omicron en Algérie

Le ministère de la Santé a annoncé hier vendredi l’apparition d’un 2e cas du variant Omicron du Covid-19 en Algérie. Il s’agit d’un ressortissant algérien de retour d’un séjour en Afrique du Sud.

Ce second cas a été détecté « dans le cadre de l’activité de séquençage des virus SARS-CoV-2 effectuée par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) ». Selon la même source, « Après quelques jours de son arrivée à Alger, le concerné a ressenti des signes alertant de la probabilité d’une infection par le virus de la Covid-19 ».

Le patient a subi, par la suite, « un test antigénique, dont le résultat s’est avéré positif, ce qui a conduit à la réalisation d’un test PCR au niveau du Laboratoire de référence de l’IPA, dont le résultat était également positif », souligne-t-on encore.