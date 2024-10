LG InstaView Door-in-Door® : alliez fraîcheur, innovation et économie d’énergie dans votre cuisine

LG Electronics présente son réfrigérateur InstaView Door-in-Door® de 617 L, un appareil qui combine un design élégant avec des fonctionnalités innovantes, garantissant une conservation optimale des aliments.

Le réfrigérateur LG InstaView Door-in-Door® est conçu pour offrir une fraîcheur exceptionnelle grâce à des technologies de pointe, transformant votre cuisine en un espace alliant modernité et efficacité.

Économies d’énergie remarquables

Avec son compresseur linéaire Inverter, ce réfrigérateur permet de réaliser jusqu’à 32 % d’économies d’énergie. Sa conception durable, associée à un contrôle précis de la température, assure la fraîcheur des aliments tout en réduisant l’empreinte écologique.

Accès instantané avec InstaView Door-in-Door®

Le système Door-in-Door® vous offre un accès rapide aux collations et boissons. Un double tapotement sur le panneau en verre vous permet de voir l’intérieur sans ouvrir la porte, minimisant ainsi la perte d’air froid pour une meilleure efficacité énergétique.

Propreté et hygiène garantes de santé

Le réfrigérateur LG est doté d’un distributeur d’eau UVnano®, qui nettoie automatiquement la buse toutes les heures, garantissant une eau pure et saine. De plus, la technologie Hygiene FRESH+™ élimine jusqu’à 99,999 % des bactéries, assurant un environnement propre pour la conservation des aliments.

Refroidissement performant avec DoorCooling+™

Grâce aux évents situés à l’avant, la technologie DoorCooling+™ permet un refroidissement jusqu’à 19 % plus rapide et homogène, pour une conservation optimale de vos aliments, même ceux stockés dans les compartiments de porte.

Connectivité intelligente avec ThinQ™

L’application ThinQ™ permet de contrôler et de diagnostiquer votre réfrigérateur à distance via votre smartphone. Vous pouvez ajuster la température et suivre les performances de l’appareil en temps réel, où que vous soyez.

Ainsi, le réfrigérateur LG InstaView Door-in-Door® est la solution idéale pour ceux qui recherchent une parfaite combinaison d’innovation, d’efficacité énergétique et de style dans leur cuisine.

À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Home Entertainment Company se distingue comme un leader de l’innovation dans le domaine des téléviseurs et des systèmes audio-vidéo. LG offre une expérience de divertissement à domicile exceptionnelle grâce à ses téléviseurs OLED et QNED LED primés, propulsés par la plateforme webOS, un système intelligent de télévision révolutionnaire.

Dans le but de garantir une expérience utilisateur de premier ordre, tous les produits de divertissement de LG sont conçus dans une optique de durabilité environnementale, de la production jusqu’à l’élimination. Pour plus d’informations sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.

À propos de la plateforme webOS

La plateforme webOS accompagne les téléviseurs LG depuis plus de dix ans, et son interface conviviale recueille des éloges pour sa navigation et sa personnalisation faciles. Avec un écosystème de partenaires internationaux en pleine expansion, webOS renforce la croissance de LG en s’étendant au-delà des téléviseurs vers des expériences « cross-device » et hors domicile.

LG Channels est le service de streaming exclusif et gratuit de LG, proposant une vaste sélection de contenus premium en direct et à la demande, incluant des films, des séries, de l’actualité, du sport, mais aussi des comédies, des animés et bien plus encore.

Avec un nombre croissant de chaînes, les propriétaires de téléviseurs LG, moniteurs intelligents ou projecteurs peuvent facilement découvrir leurs programmes favoris en lançant l’application LG Channels sur leur écran LG. Depuis 2024, LG Channels s’étend également au secteur automobile. Pour plus de nouvelles sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.