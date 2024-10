NAPEC 2024 : Schneider Electric, un acteur stratégique pour la transition énergétique en Algérie

Schneider Electric a marqué sa présence lors de la 12ᵉ édition du salon Africa & Mediterranean Energy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC 2024), qui s’est déroulé au Centre des conventions Mohamed Benahmed d’Oran, du 14 au 16 octobre. Cette édition a mis l’accent sur le thème central : “Équilibrer les hydrocarbures et les énergies propres : parvenir à un mix énergétique efficient”.

À cette occasion, Schneider Electric a organisé une table ronde sur le thème “Appuyer l’ambition stratégique d’accélération de l’efficacité et de la transition énergétique”. Ce débat, animé par Anouar Chara, Directeur Général Algérie et Tunisie, et Hussein Ibrahim Hamed, Vice-Président Énergies et Chimie pour la région Afrique, a permis de mettre en avant la vision de l’entreprise en faveur du développement durable et de l’efficacité énergétique.

Des exemples de projets réalisés en Algérie ont été présentés, ainsi que des solutions numériques innovantes visant à accélérer la transition énergétique des infrastructures et des industries algériennes.

Schneider Electric : un acteur clé pour un avenir durable en Algérie

Lors de la 12ᵉ édition du salon NAPEC 2024 à Oran, Schneider Electric a lancé un appel fort en faveur de l’accélération de la transition énergétique des infrastructures stratégiques et des industries algériennes.

Engagée depuis plus de 60 ans dans le pays, l’entreprise se positionne aujourd’hui comme un pionnier dans le domaine de l’efficacité énergétique, grâce à des solutions numériques innovantes. Ces dernières combinent l’électrique et le digital pour accompagner l’Algérie dans son évolution vers un futur énergétique plus propre.

Des solutions concrètes pour relever les défis énergétiques

Au cœur de cette table ronde organisée lors du NAPEC, Mohamed Anouar Chara et Hussein Ibrahim Hamed, respectivement Directeur Général de Schneider Electric Algérie et Tunisie, et Vice-Président Énergies et Chimie pour la région Afrique, ont souligné les enjeux majeurs auxquels sont confrontés les acteurs économiques et institutionnels du pays.

L’efficacité opérationnelle, la digitalisation et la transition énergétique constituent des défis clés pour la transformation énergétique de l’Algérie. Pour répondre à ces enjeux, Schneider Electric a mis en lumière plusieurs solutions numériques innovantes, à l’instar de EcoStruxure.

En effet, cette plateforme interopérable et ouverte permet d’optimiser la sécurité, la fiabilité, la connectivité et l’efficacité énergétique des installations, tout en réduisant les émissions de carbone jusqu’à 50 %.

Grâce à un contrôle en temps réel, EcoStruxure offre aux industries et infrastructures algériennes une gestion optimale de leurs opérations, favorisant ainsi une réduction significative de l’empreinte carbone et une meilleure performance énergétique.

Un engagement pour l’avenir énergétique de l’Algérie

En outre, Schneider Electric a aussi mis l’accent sur les nouvelles énergies, avec une attention particulière portée à l’hydrogène vert, une technologie en pleine expansion sur le marché algérien.

Dans un contexte où l’accélération des énergies renouvelables devient une nécessité, Schneider Electric voit une opportunité majeure pour renforcer la durabilité énergétique du pays. “Nous voyons une formidable opportunité de renforcer la durabilité et l’efficacité en exploitant les solutions numériques de manière extensive sur la chaîne de valeur de l’énergie”, a déclaré Mohamed Anouar Chara.

🟢 À LIRE AUSSI : Stade Nelson Mandela de Baraki, une prouesse technologique et digitale de Schneider Electric

Ainsi, l’entreprise se montre déterminée à jouer un rôle majeur dans le projet national de transition énergétique, en mettant à disposition son expertise technologique et sa présence locale pour soutenir ses partenaires algériens. “Nous sommes déterminés à apporter notre contribution au projet national de transition énergétique en mettant notre savoir-faire technologique et notre expertise locale de proximité au service de nos partenaires”, a-t-il encore affirmé.

Maximiser les impacts positifs de la technologie

Une des clés pour maximiser les impacts positifs de la technologie dans le secteur énergétique réside dans la capacité à combiner l’efficacité des processus avec l’efficacité énergétique. Ce double objectif permet de relever les défis liés à la performance et à la sûreté, tout en atteignant des objectifs de rentabilité conformément aux principes du développement durable.

Hussein Ibrahim Hamed, Vice-Président Énergies et Chimie pour la région Afrique, a souligné ce point lors de la table ronde en affirmant que “Schneider Electric peut résoudre cette équation en déployant une plateforme intégrée qui permet de réduire les coûts d’investissement, de limiter les risques et d’améliorer les coûts d’exploitation et de maintenance, tout en boostant l’efficacité énergétique des installations.”

Il a également noté le fait que « Schneider Electric déploie déjà ces savoir-faire en Algérie et que le groupe se dit prêt à les étendre davantage grâce à des plateformes agnostiques telles qu’AVEVA. » D’ailleurs, cette approche innovante permet de répondre aux besoins croissants en infrastructures plus intelligentes et durables.

Schneider Electric réaffirme ainsi son engagement à contribuer activement à la recherche et à la mise en place de solutions pour relever les défis environnementaux et économiques auxquels l’Algérie est confrontée. Grâce à des solutions numériques intégrées, l’entreprise accompagne le pays dans sa transition vers un modèle énergétique plus durable et efficace, tout en répondant aux besoins croissants en matière d’énergies propres.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric s’engage à permettre à chacun d’exploiter au mieux l’énergie et les ressources, tout en conciliant progrès et développement durable pour tous. Cette ambition se traduit par le concept « Life is On ».

Leader mondial de la technologie industrielle, Schneider Electric se positionne comme le partenaire digital de choix pour accompagner les entreprises dans leur transition vers un développement durable et une meilleure efficacité énergétique.

En intégrant des technologies avancées dans les domaines de l’énergie et des automatismes, l’entreprise connecte produits, plateformes de contrôle, logiciels et services jusqu’au cloud, tout au long du cycle de vie des activités de ses clients.

Cette approche innovante couvre divers secteurs : habitat résidentiel, bâtiments tertiaires, data centers, infrastructures et industries. En tant qu’acteur mondial ayant une forte empreinte locale, Schneider Electric adopte des standards ouverts et fédère un écosystème de partenaires autour de valeurs communes, basées sur la responsabilité et l’inclusion.