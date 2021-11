Benabderrahamne à Dubaï : « L’Algérie a lancé des réformes inédites »

C’est à l’occasion de la journéeconsacrée l’Algérie dans le cadre de Expo 2020 Dubaï, que le premier ministre et ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a prononcé une allocution ou il a souligné des « réformes importantes te sans précédent » qui ont été entreprises par l’Algérie.

En effet, le premier ministre, outre le fait de souligner l’importance de l’Expo 2020 Dubaï, a également mis en exergue le rôle de l’Algérie ainsi que sa vision prospective qui fait de la complémentarité et de l’intégration régionale des priorités incontournables.

Des réformes politiques et économiques

Le premier ministre a déclaré que « la vision prospective de l’Algérie place l’intégration régionale au centre de son attention » et que le pays « s’est engagée dans des réformes politiques et économiques sans précédent menées par le président Tebboune afin faire progresser tous les secteurs ». Pour ce faire, l‘Algérie compte, d’après le même responsable, « exploiter ses ressources matérielles et humaines ».

Benabderrahmane a également affirmé que « la conviction de l’Algérie dans l’intégration régionale est une perception incarnée par la route transsaharienne, qui constitue un véritable ajout à la voie de l’intégration en Afrique ».

Il s’agit d’après le premier ministre d’un « véritable voyage économique qui constitue un réel ajout » et d’un « moteur efficace du développement et de l’investissement dans toute la région ».

« Les partenaires de l’Algérie, ajoute Benabderrahmane, ne sont pas loin des buts fixés par l’Algérie, et parmi eux les Émirats Arabes Unis avec qui l’Algérie est liée via des relations économiques diverses et riches que nous tentons de renforcer notamment dans le secteur des investissements« .