Évolution des devises en Algérie : que révèlent les taux de change de ce mercredi 16 octobre ?

Les taux de change des devises continuent d’attirer l’attention des observateurs en Algérie, particulièrement après l’envolée récente des valeurs sur le marché informel. Ce mercredi 16 octobre 2024, l’euro et le dollar, deux des principales monnaies suivies de près, connaissent une relative stabilité après des fluctuations importantes ces dernières semaines.

Sur le marché noir, les cambistes proposent actuellement l’euro à 249,00 dinars algériens à l’achat et à 252,00 dinars algériens à la vente. Après une phase marquée par des hausses dépassant les 260,00 dinars, la monnaie européenne semble s’être stabilisée au-dessus du seuil symbolique des 250,00 dinars. Ce léger retour à l’équilibre pourrait s’expliquer par une baisse de la demande ou par le gel des cartes grises pour l’importation des véhicules d’occasion.

Du côté de la Banque d’Algérie, les taux restent plus bas et nettement plus stables. L’euro s’y échange à 145,28 dinars algériens à l’achat et à 145,31 dinars à la vente. Cette différence importante entre les deux marchés reflète les disparités persistantes entre ces deux canaux.

Qu’en est-il des taux de change du dollar américain ?

Le dollar américain, autre monnaie clé dans les échanges économiques, suit également une trajectoire similaire sur les deux marchés. Sur le marché informel, le billet vert s’échange à 224,00 dinars algériens à l’achat et à 227,00 dinars à la vente.

Malgré une certaine instabilité au cours des derniers mois, ces taux restent largement supérieurs à ceux observés dans les circuits officiels. En effet, la Banque d’Algérie affiche un taux d’achat pour le dollar à 133,29 dinars et un taux de vente à 133,31 dinars, marquant un écart notable par rapport aux taux pratiqués dans la bourse parallèle.

Banque d’Algérie et marché noir : où en sont les autres devises ?

Outre la paire USD/EUR, la livre sterling britannique et le dollar canadien captent aussi l’attention. Ces deux monnaies montrent des écarts notables entre les cotations du marché officiel et celles du marché parallèle.

Sur le marché informel, la livre sterling, monnaie du Royaume-Uni, s’achète actuellement à 289,00 dinars algériens et se vend à 292,00 dinars. Ces taux élevés reflètent une tendance continue où les devises étrangères se négocient à des niveaux bien supérieurs à ceux affichés par les institutions officielles.

Du côté des taux officiels, les dernières cotations de la Banque d’Algérie pour la période allant du 15 au 17 octobre 2024 affichent une livre sterling s’échangeant à 174,26 dinars algériens à l’achat et à 174,28 dinars à la vente.

Par ailleurs, les cambistes proposent l’achat du dollar canadien à 163,00 dinars algériens, tandis que la vente se fait à 166,00 dinars. Tandis que sur le marché officiel, les taux sont largement inférieurs, avec une cotation à 96,51 dinars à l’achat et 96,57 dinars à la vente.