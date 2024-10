LG acquiert Athom pour développer son activité spatiale intelligente basée sur l’IA

LG Electronics (LG) a récemment acquis une participation de 80 % dans Athom, une société leader des plateformes de maisons intelligentes basée à Enschede, aux Pays-Bas. L’accord inclut l’acquisition des 20 % restants dans les trois prochaines années.

Cette opération stratégique vise à renforcer la connectivité de LG dans les écosystèmes de maisons intelligentes ouvertes. En combinant les capacités d’Athom avec la technologie d’intelligence artificielle de LG, l’entreprise aspire à être leader de l’ère de l’innovation domestique basée sur l’IA.

Intégration de la technologie Athom à la plateforme ThinQ

LG prévoit d’intégrer la connectivité d’Athom, qui relie des milliers d’appareils électroménagers, capteurs et dispositifs d’éclairage, à sa plateforme LG ThinQ, alimentée par l’IA générative.

En effet, cette intégration permettra de créer une maison intelligente qui offre des solutions optimales en comprenant mieux les besoins des utilisateurs. La maison intelligente de LG permettra aux clients d’interagir avec l’IA, qui gérera les appareils électroménagers et les dispositifs IoT pour personnaliser leur environnement domestique.

LG envisage d’étendre l’expérience de la maison intelligente à d’autres espaces où les utilisateurs passent du temps, notamment les environnements commerciaux et de mobilité. Cela concrétisera et fera progresser le concept d’« espace intelligent ».

Découvrez Athom et son produit phare, Homey !

Athom est une entreprise technologique qui commercialise le hub domestique intelligent « Homey ». Ce dernier connecte les appareils électroménagers et IoT, et propose également des services d’abonnement au cloud.

Fondée en 2014, « Homey » s’est principalement développée en Europe au cours de la dernière décennie, gagnant une clientèle fidèle de centaines de milliers d’utilisateurs. En 2023, les appareils Homey sont disponibles en Australie, à Singapour, aux États-Unis et au Canada, en plus de l’Europe.

En outre, Athom a développé son propre hub et son propre système d’exploitation pour créer un écosystème de maison intelligente indépendant. Son produit phare, Homey Pro, peut se connecter à plus de 50 000 appareils et prend en charge diverses méthodes de connexion, notamment Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, Matter et Thread, ce qui le rend extrêmement polyvalent et ouvert.

L’App Store Homey, géré par Athom, propose environ 1 000 applications permettant de connecter et de contrôler des appareils domestiques de marques telles que Philips Hue et IKEA. La plupart de ces applications sont issues de partenariats officiels, ainsi que de nombreuses applications développées par la communauté Homey.

Cette communauté de développeurs contribue activement à la plateforme ouverte d’Athom, élargissant en permanence la gamme de marques et d’appareils pouvant être connectés au hub. Les utilisateurs peuvent facilement créer un environnement domestique intelligent en téléchargeant des applications depuis le store et en connectant leurs appareils.

Objectifs de LG pour l’écosystème de maison intelligente

LG vise à accroître l’évolutivité de la mise en œuvre des maisons intelligentes en intégrant la plateforme LG ThinQ avec l’écosystème ouvert d’Athom. Ainsi, cette acquisition facilitera l’intégration d’appareils et de services tiers, permettant à LG de mieux comprendre les habitudes d’utilisation des clients et de proposer des services personnalisés plus rapidement.

« L’acquisition d’Athom est une pierre angulaire pour notre activité d’IA domestique », a déclaré Jung Ki-hyun, vice-président exécutif de LG. « En tirant parti des synergies entre nos deux entreprises, nous allons étendre notre écosystème ouvert pour offrir des expériences spatiales plus diversifiées et multidimensionnelles. »

Malgré l’acquisition, Athom continuera à fonctionner de manière indépendante, conservant sa marque et ses activités commerciales. Cette approche maximise le potentiel de croissance d’Athom tout en générant des synergies dans la recherche, le développement et l’intégration des plateformes.

Engagement de LG pour l’innovation

L’introduction par LG de la maison IA, qui intègre la plateforme ouverte de maison intelligente d’Athom à sa propre technologie d’IA, souligne l’engagement de l’entreprise à passer d’une activité axée sur le matériel à une activité basée sur les logiciels.

En 2021, LG a étendu son activité TV du matériel au logiciel en entrant sur le marché des plateformes TV avec sa plateforme webOS. Pour soutenir cette évolution, LG a acquis Alphonso, une société technologique mondiale basée aux États-Unis et spécialisée dans les médias télévisuels, l’apprentissage automatique et l’analyse de big data.

D’ailleurs, Alphonso opère désormais sous le nom de LG Ad Solutions, un composant essentiel de l’activité de contenu et de services webOS. LG vise à établir des relations continues avec ses clients grâce à de nombreux appareils connectés à la maison IA, se transformant finalement en une « entreprise de solutions de vie intelligente » offrant une valeur différenciée.

Le marché mondial de la maison intelligente devrait croître de 81,2 milliards USD en 2023 à 260,24 milliards USD en 2028, selon TechNavio, avec un taux de croissance annuel moyen de 26,23 %. Cette expansion témoigne de l’intérêt croissant pour les solutions de vie intelligente.

« LG évolue vers une entreprise de solutions spatiales intelligentes, connectant et élargissant les expériences dans divers espaces de vie », a déclaré William Cho, PDG de LG Electronics. « Nous continuerons à investir dans des stratégies qui transforment notre paradigme commercial, comme nos solutions d’appareils électroménagers basées sur des plateformes IA. »

