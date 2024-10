Cancer du sein et allaitement : tout ce qu’il faut savoir

L’allaitement transforme en profondeur les seins. Cette période s’accompagne souvent d’une grande sensibilité au moindre changement, ce qui est tout à fait normal.

En effet, des problèmes courants comme l’engorgement ou l’abcès peuvent causer des douleurs et créer de l’inquiétude. Bien que le cancer du sein soit rare pendant l’allaitement (selon les dernières données de 2020), un diagnostic précoce reste essentiel.

Il est donc essentiel de consulter un médecin si vous avez le moindre doute. Un suivi régulier par votre professionnel de santé est fortement recommandé pour assurer votre bien-être et celui de votre bébé

Le cancer du sein en chiffres

Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez les femmes. En 2020, plus de 2,3 millions de femmes dans le monde ont reçu un diagnostic de cancer du sein, selon la Breast Cancer Research Foundation (BCRF).

En France, l’incidence de ce cancer a presque doublé entre 1990 et 2018, passant de 29 970 à 58 400 nouveaux cas, d’après les données de l’Institut National du Cancer.

La bonne nouvelle, c’est que les traitements sont de plus en plus efficaces. Grâce aux opérations de dépistage annuelles et aux avancées médicales, le taux de survie à 5 ans a atteint 87 % et continue d’augmenter chaque année.

Ainsi, pour réduire les risques, il est important d’adopter un mode de vie sain et de participer régulièrement aux programmes de dépistage.

L’allaitement réduit les risques de cancer du sein

Les scientifiques étudient encore les liens entre l’allaitement et le cancer du sein, mais une chose est sûre : allaiter réduit le risque de développer cette maladie. Même si on ignore encore les mécanismes exacts, les oncologues explorent plusieurs pistes :

Premièrement , l’allaitement diminue l’exposition aux œstrogènes, des hormones qui peuvent favoriser la croissance des cellules cancéreuses.

Deuxièmement, l'allaitement modifie la structure des seins, rendant le tissu mammaire moins vulnérable aux agents cancérigènes.

Des recherches récentes, comme celles du Fonds International de la Recherche pour le Cancer, montrent que plus la durée de l’allaitement est longue, plus l’effet protecteur est important. En d’autres termes, allaiter longtemps, c’est se protéger davantage contre le cancer du sein.

Peut-on être diagnostiquée d’un cancer du sein lors de l’allaitement ?

Environ 3 % des femmes diagnostiquées avec un cancer du sein allaitent au moment du diagnostic.

Bien que cela puisse sembler contradictoire avec l’idée que l’allaitement protège contre le cancer du sein, il est important de comprendre que la grossesse et l’allaitement entraînent des changements hormonaux importants qui peuvent augmenter le risque de développer certains types de tumeurs.

De plus, la confusion règne souvent entre les symptômes du cancer du sein et les problèmes courants liés à l’allaitement. Pourquoi ?

Des symptômes similaires : Les engorgements, les mastites et les abcès, fréquents pendant l’allaitement, peuvent ressembler à une tumeur cancéreuse. Inversement, on peut parfois confondre une tumeur avec un simple problème lié à l’allaitement.

Des examens limités : Parfois, les médecins hésitent à réaliser certains examens, comme une mammographie, pendant l'allaitement, de peur d'exposer le bébé aux rayonnements ou d'obtenir des résultats faussés.

Des résultats d'imagerie difficiles à interpréter : Les changements dans le tissu mammaire durant l'allaitement peuvent rendre les résultats des échographies ou des mammographies moins clairs, ce qui peut conduire à des faux positifs.

Les spécialistes pluridisciplinaires en oncologie et gynécologie du Centre Médical Anadolu peuvent vous orienter et répondre à vos questions à ce sujet. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation.

Allaiter quand on est atteinte du cancer du sein

Le diagnostic d’un cancer du sein pendant la grossesse ou l’allaitement est une situation difficile, mais pas exceptionnelle. Si vous êtes confrontée à cette épreuve, il est essentiel de consulter un oncologue spécialisé dans les cancers féminins pour discuter des différentes options de traitement.

Radiothérapie : Dans certains cas, il est possible de poursuivre l’allaitement sous radiothérapie, à condition que le médecin estime que les risques pour le bébé sont minimes.

Chirurgie : Si une opération est nécessaire, il faudra souvent interrompre l'allaitement pour réduire le risque d'infection.

Chimiothérapie : Les traitements par chimiothérapie ne sont généralement pas compatibles avec l'allaitement, car les médicaments peuvent passer dans le lait maternel et nuire à la santé du bébé.

Par ailleurs, traiter un cancer du sein tout en étant mère est un parcours difficile qui nécessite un suivi médical personnalisé. Une équipe de professionnels, composée d’oncologues, de gynécologues et de spécialistes de la lactation, vous accompagnera tout au long de votre traitement.

Si toutefois vous devez arrêter d’allaiter, sachez que le lait maternisé est une excellente alternative pour nourrir votre bébé. Il apporte tous les nutriments dont il a besoin pour grandir en bonne santé.

Diagnostic du cancer du sein au centre médical Anadolu : principaux avantages

La Turquie s’est imposée comme une destination de choix pour les soins de santé de haute qualité. Grâce à des investissements importants, les cliniques turques disposent d’équipements médicaux de pointe et d’équipes médicales hautement qualifiées.

Le Centre Médical Anadolu en est un excellent exemple. Cette institution met un point d’honneur à offrir à ses patients des soins personnalisés et de qualité. Dès votre arrivée, vous serez pris en charge par des médecins expérimentés qui effectueront un examen approfondi et vous proposeront un plan de traitement adapté à votre situation.

Les spécialistes du Centre Médical Anadolu maîtrisent parfaitement les dernières techniques de diagnostic et de traitement du cancer. Ils sont à même de vous proposer les options thérapeutiques les plus efficaces, en fonction de votre type de cancer et de son stade d’évolution.

De plus, l’établissement met à votre disposition un service de consultation en ligne gratuite, vous permettant d’échanger avec un médecin avant même votre arrivée. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions et obtenir des informations précises sur les traitements proposés.