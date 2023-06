Starlink d’Elon Musk arrive en Algérie : quel impact sur la connexion Internet ?

L’Algérie, comme beaucoup d’autres pays d’Afrique, a encore du mal à fournir à ses citoyens une connexion internet fiable et rapide. Cependant, avec le lancement de Starlink, le service internet par satellite que fournit la société d’Elon Musk, SpaceX, le paysage internet du pays est sur le point de changer.

Lancé en 2018, le programme Starlink vise à fournir une connectivité internet à haut débit aux zones actuellement mal desservies. Le service fonctionne en utilisant un réseau de satellites en orbite basse autour de la Terre.

🌐 À LIRE AUSSI : Les prix d’internet en Algérie sont-ils les plus bas en Afrique ?

L’un des principaux avantages de Starlink est sa capacité à connecter au réseau internet les zones rurales et isolées que souvent négligent les fournisseurs d’accès traditionnels. Cela est particulièrement le cas en Algérie, où une grande partie de la population vit dans, ce que l’on appelle, les zones d’ombre (مناطق الظل)…

Il est à noter que le 30 janvier 2023, SpaceX a annoncé que Starlink était disponible au Nigéria. C’est le premier d’Afrique à s’ouvrir au réseau de l’internet par satellite d’Elon Musk.

Starlink is now available in Nigeria – the first African country to receive service! → https://t.co/slZbTmZmAt — SpaceX (@SpaceX) January 30, 2023

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’internet par satellite Starlink ?

En plus de couvrir les zones rurales, Starlink offre également des vitesses de connexion plus rapides que les fournisseurs traditionnels. Son réseau de satellites en orbite basse, donc plus proches de la Terre, se traduit par une latence plus faible et des vitesses d’internet plus élevées.

L’impact de Starlink sur l’économie de l’Algérie devrait ainsi être significatif. Grâce à une connexion plus rapide et plus fiable, les entreprises algériennes seront en mesure d’étendre leurs activités et d’atteindre de nouveaux clients. Ceci est particulièrement important dans un pays où l’économie dépend fortement du pétrole et du gaz.

Outre les avantages économiques, Starlink devrait également avoir un impact positif sur l’éducation et les soins de santé en Algérie. Les étudiants pourront accéder plus facilement aux ressources d’apprentissage en ligne, tandis que les professionnels de la santé auront la possibilité de consulter leurs collègues en temps réel.

🌐 À LIRE AUSSI : Vitesse de connexion internet 2022, quel classement pour l’Algérie ?

Cependant, le programme Starlink ne présente pas que des avantages, il recèle aussi des inconvénients et soulève des inquiétudes. Primo, les fournisseurs d’accès traditionnels pourraient avoir du mal à concurrencer la qualité de la connexion internet qu’offre le servie d’Elon Musk.

Secundo, l’impact environnemental de Starlink suscite des inquiétudes. Car, d’une part, le service nécessite un réseau de satellites en orbite basse, ce qui accentue le problème croissant des débris spatiaux ; de l’autre, le fonctionnement des satellites nécessite d’importantes quantités d’énergie.