Internet : les prix en Algérie sont-ils les plus bas en Afrique ?

Selon les données de l’entreprise anglaise Cable spécialisée dans l’analyse des prix du haut débit, l’Algérie possède l’internet mobile le moins cher d’Afrique en 2022.

L’indice Worldwide Mobile Data Pricing 2022 évalue, à partir de l’analyse de 5000 forfaits dans 233 pays et territoires, le coût moyen d’un gigaoctet (1 Go) d’internet mobile. Cette étude, qui a subdivisé le monde en 13 zones, a révélé que l’Afrique du Nord, avec un prix moyen de 1,05 $, est la région qui affiche les prix des données mobiles les plus abordables.

Coût de l’internet mobile en Afrique

Six des sept pays d’Afrique du Nord se situent dans la moitié la moins chère du tableau. Tous les pays de la zone possèdent un coût moyen inférieur à la moyenne mondiale (3,12 $). L’Algérie, avec un prix de 0,48 $, est le pays ou le gigaoctet de données mobiles coûte le moins cher en Afrique. En 2021, l’Algérie avait occupé la 2e place du classement (0,51 $).

Concernant les autres régions du continent africain, en Afrique de l’Est c’est en Tanzanie qu’on trouve les forfaits mobiles les plus abordables ; en Afrique de l’Ouest, c’est au Ghana ; enfin, en Afrique australe, c’est en Eswatini.

L’Amérique du Nord, malgré ses avancées technologiques, est la région où vous paierez le prix le plus élevé pour acheter des forfaits d’internet mobile. Celui-ci s’établit en moyenne à 4,98 $ le gigaoctet. Paradoxalement, c’est l’Afrique subsaharienne qui se retrouve en deuxième position. Pour bénéficier de 1 Go de données mobiles dans cette région, il vous faudra débourser 4,47 $.

Par rapport à l’indice de 2021, on constate une amélioration générale du coût des données mobiles dans la plupart des pays africains. L’Afrique compte ainsi huit pays parmi les 50 moins chers du monde, mais cinq des 10 pays les plus chers du monde se situent également en Afrique. Par contre, le continent affiche la vitesse de connexion la plus lente du monde.

Où l’internet mobile coûte-t-il le plus cher et le moins cher dans le monde ?

Dan Howdle, analyste en télécommunications grand public chez Cable, explique que les pays où les données mobiles coûtent le moins cher se classent en deux catégories : il y a ceux qui disposent d’une excellente infrastructure de haut débit fixe mobile qui permet aux fournisseurs d’offrir de grandes quantités de données. Et il y a ceux où les réseaux à large bande sont moins avancés, mais dont l’économie dépend fortement des données mobiles ; une situation qui exige donc que les prix restent bas, car c’est ce que les gens peuvent se permettre.

Les cinq pays où les données mobiles sont les plus chères en 2022

D’après l’étude de Cable, les cinq pays les plus chers en matière de coût moyen de 1 Go de données mobiles sont : Sainte-Hélène (41,06 USD), les îles Malouines (38,45 USD), São Tomé et Príncipe (29,49 USD), Tokelau (17,88 USD) et le Yémen (16,58 USD).

Les similitudes entre ces cinq nations sont à la fois frappantes et évidentes. Deux de ces cinq pays se situent en Afrique subsaharienne et quatre sont des nations insulaires. L’Afrique subsaharienne est la deuxième région la plus chère du monde pour les données mobiles. De même, les nations insulaires ont tendance à compter parmi les zones où l’internet mobile est le moins abordable.

Les cinq pays où les données mobiles sont les moins chères en 2022

Toujours selon la même analyse, les cinq pays du monde où le gigaoctet de données mobile coûte le moins cher sont : Israël (0,04 USD), l’Italie (0,12 USD), Saint-Marin (0,14 USD), les Fidji (0,15 USD) et l’Inde (0,17 USD).

À l’inverse des nations plus chères, un seul de ces pays est une île, et aucun d’entre eux ne se trouve en Afrique subsaharienne. L’Italie offre les données mobiles les moins chères d’Europe occidentale. Israël, leader dans la technologie la 5 G, continue d’être en tête du classement mondial en ce qui concerne le prix des données mobiles.

Avant de finir, rappelons que si l’Algérie affiche le coût de données mobiles le moins élevé d’Afrique, en matière de vitesse de connexion, notre pays reste encore à la traîne. En effet, selon un rapport de Dataportal (que nous avons relayé sur Algérie 360), l’Algérie occupe le 119e rang mondial (sur 139 pays) pour l’internet mobile (moyenne de 13,63 Mb/s) ; et pour la connexion fixe, elle arrive au 148e rang mondiale (sur 182 pays), avec une vitesse moyenne de 9,87 Mb/s.

