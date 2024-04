BELUX Éclairage met en lumière la touristification nocturne à Béjaïa

La touristification nocturne est un phénomène récent qui consiste à développer, dans les villes, une offre touristique spécifique autour des activités et des expériences disponibles pendant la nuit (visites guidées, spectacles et événements, sorties-restaurant, etc.)

Ce sont les acteurs publics et privés locaux qui, le plus souvent, portent ce concept, car ils y voient un moyen de dynamiser l’économie locale et de prolonger la durée de séjour des touristes. Les voyageurs à la recherche d’expériences authentiques et immersives affectionnent également le tourisme nocturne.

Afin de mettre le focus sur cette nouvelle forme de tourisme en Algérie, l’entreprise Belux Alliance Siyaha, filiale de la société BELUX Éclairage, a organisé, le mercredi 24 avril, une journée d’étude à Béjaïa, sous le thème “qualité de vie et compétitivité : la ville de Béjaïa comme un modèle de touristification nocturne“.

À l’occasion de cet événement exceptionnel, les différents intervenants, dont des acteurs et des professionnels du tourisme local et les représentants de BELUX Éclairage, ont donné une série de conférences qui ont suscité l’intérêt du public et de la presse locale.

Ainsi, M. hanifi Belaroui (vice PDG et gérant de la SARL SCOA BELUX éclairage), a réalisé un entretien très enrichissant autour du thème de la touristification nocturne avec l’Association des Correspondants et Journalistes de Bougie. Le choix de la ville de “Bougie” pour organiser cet événement n’est pas anodin d’ailleurs !

Quels sont les impacts positifs de la touristification nocturne sur les villes ?

À Ce stade, la question que beaucoup de gens sont amenés à se poser est la suivante : quels avantages le développement du tourisme nocturne apportera-t-il aux villes algériennes ? Il faut savoir, en effet, que la touristification nocturne possède plusieurs impacts positifs sur les villes :

Le développement économique , grâce à la création d’emplois et à l’augmentation des recettes touristiques.

, grâce à la création d’emplois et à l’augmentation des recettes touristiques. L’amélioration de l’attractivité de la ville , en la rendant plus dynamique et plus vivante.

, en la rendant plus dynamique et plus vivante. Le renforcement de l’identité locale, en mettant en valeur la culture et le patrimoine de la ville.

Cependant, pour tirer pleinement parti de ces avantages, il est nécessaire de bien encadrer les activités liées à touristification nocturne pour que celle-ci profite à la fois aux touristes et aux habitants des villes. Cela peut se faire par le moyen de :

Une réglementation qui limite les nuisances sonores et les troubles à l’ordre public.

qui limite les nuisances sonores et les troubles à l’ordre public. Une concertation entre les acteurs publics, privés et associatifs pour définir un projet de développement touristique nocturne durable.

entre les acteurs publics, privés et associatifs pour définir un projet de développement touristique nocturne durable. Une sensibilisation des touristes aux enjeux de la touristification nocturne et aux bonnes pratiques à adopter.

Ainsi, la touristification nocturne est un phénomène en pleine évolution qui pose de nouveaux défis aux collectivités. En la gérant de manière responsable, il est possible de faire de la nuit un atout pour le développement économique, social et culturel des villes.