Vitesse de connexion Internet 2022 : quel classement pour l’Algérie ?

Dans le monde actuel, Internet est devenu un outil indispensable au développement économique et social des nations. Industrie, diplomatie, affaires, éducation, loisirs… Aucun domaine n’échappe à l’omniprésence de cette technologie.

Toutefois, l’enjeu aujourd’hui ne se situe plus dans le simple accès à Internet tant l’outil s’est démocratisé ; le véritable challenge réside plutôt dans le débit de la connexion, sa vitesse. Sur ce point, l’Algérie est restée très longtemps à la traîne, mais pour l’année 2022, la situation commence enfin à changer.

En effet, le dernier rapport de Dataportal, site de référence en matière de statistiques relatives à Internet, souligne « une amélioration significative des débits des réseaux mobiles et fixes en Algérie ».

Vitesses de la connexion Internet en Algérie en 2022

Le rapport de Dataportal, compilant les chiffres du Speedtest Global Index d’Ookla, indique que, lors du premier semestre de l’année 2022, la vitesse de connexion à l’Internet mobile en Algérie a atteint 13,63 Mb/s (mégabits par seconde). Cela représente une augmentation de 3,58 Mb/s (+45,5 %) par rapport à 2021.

La vitesse de connexion à l’Internet fixe enregistre à son tour, au cours de la même période, une augmentation significative de 6,16 Mb/s (+170 %). Elle s’établit désormais à 9,87 Mb/s (mégabits par seconde). Une augmentation qui s’explique par la décision d’Algérie Télécom de ramener le débit de connexion minimal à 10 Mb/s.

Néanmoins, au regard des progrès que réalisent les autres pays du monde dans le domaine de la connexion Internet, cette amélioration reste insatisfaisante. Les abonnés à l’Internet mobile se plaignent de lenteurs récurrentes ; pour ce qui est du réseau fixe, ADSL ou 4G, à cause d’une infrastructure insuffisante, les serveurs sont saturés dans la plupart des régions du pays.

Par ailleurs, Ookla révèle que c’est l’opérateur Ooredoo Algérie qui a obtenu les meilleurs Speed Score™ (vitesse, 25,05) et Consistency Score™ (fiabilité, 82,0 %) en Algérie au cours du 4e trimestre de 2021.

Quelle place dans le monde ?

Sur l’échelle mondiale cependant, l’Algérie reste coincée dans le bas du tableau. En ce qui concerne l’Internet mobile, l’Algérie arrive à la 119e place (sur 139 pays classés) ; quant à l’Internet fixe, elle recule au 148e rang (sur 182 pays classés).

Si pour l’Internet fixe, les autres pays du Maghreb se situent plus ou moins dans la même zone ; pour l’Internet mobile, nos voisins font beaucoup mieux que nous. Ainsi, la Tunisie et le Maroc affichent respectivement des vitesses médianes de 22,53 Mb/s (83e mondial) et de 30,07 Mb/s (66e mondial).

Afin de donner un ordre de grandeur, il faut savoir que la moyenne mondiale pour le débit de l’Internet mobile est de 31 Mb/s ; et pour l’Internet fixe, elle est de 66 Mb/s.

| ARTICLE LIÉ : Utilisateurs d’internet en Afrique, quel classement pour l’Algérie ?

Dans la liste des pays qui proposent les vitesses de connexion les plus élevées, nous retrouvons pour l’Internet mobile : la Norvège (127 Mbps), les Émirats arabes unis (120 Mbps) et la Bulgarie (110 Mbps) ; pour l’Internet fixe : le Chili (214 Mbps), Singapour (204 Mbps) et la Chine (188 Mbps).

Utilisation d’Internet en Algérie en 2022

Selon le site spécialisé Kepios, l’Algérie comptait, au mois de janvier 2022, 27,28 millions d’utilisateurs d’Internet. Le taux de pénétration d’Internet dans notre pays s’élève ainsi à 60,6 % de la population totale. En outre, l’analyse de Kepios indique que le nombre d’utilisateurs d’Internet en Algérie a augmenté de 1,8 million (+7,3 %) entre 2021 et 2022.

Pour mettre ces chiffres en perspective, le taux de pénétration d’Internet de 60,6 % signifie que plus de 17 millions d’Algériens n’utilisent pas Internet 2022.

Enfin, le rapport de Kepios révèle que le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux en Algérie a augmenté de 1,6 million (+6,4 %) au cours de la dernière année.