Utilisateurs d’internet en Afrique : quel classement pour l’Algérie ?

L’adoption de l’internet dans le monde ne cesse d’augmenter au fil des ans. Et l’Afrique est susceptible de connaître un essor économique majeur grâce à cette technologie.

Selon les experts, la valeur de l’économie de l’internet en Afrique devrait plus que doubler au cours des trois prochaines années. Actuellement, on estime celle-ci à 115 milliards de dollars. L’internet mobile sera au cœur de ce boom.

Pour y voir plus clair, nous établirons, dans cet article, le classement des pays africains qui comptent le plus d’utilisateurs d’internet. Nous verrons ainsi où se situe l’Algérie en matière de population globale et de taux de pénétration d’internet.

Quels sont les pays qui comptent le plus d’utilisateurs de l’internet ?

Selon les données fournies par le site spécialisé, DataReportal, voici le top 10 des pays africains possédant le plus grand nombre d’utilisateurs d’internet. Le site nous donne aussi le taux de pénétration d’internet dans chaque pays (taux de pénétration = nombre d’utilisateurs d’internet divisé par la population totale).

1. Nigeria

Le Nigeria compte 109,2 millions d’utilisateurs d’internet en janvier 2022. Le taux de pénétration d’internet au Nigeria s’élève à 51,0 % de la population totale.

2. Égypte

Il y a 75,66 millions d’utilisateurs d’internet en Égypte en janvier 2022. Le taux de pénétration d’internet en Égypte est de 71,9 % de la population totale.

3. Afrique du Sud

Le pays compte 41,19 millions d’utilisateurs d’internet en janvier 2022. Le taux de pénétration d’internet en Afrique du Sud est de 68,2 % de la population totale.

4. Maroc

Le Royaume chérifien possède 31,59 millions d’utilisateurs d’internet en janvier 2022. Le taux de pénétration d’internet au Maroc est de 84,1 % de la population totale.

5. Éthiopie

Il y a 29,83 millions d’utilisateurs d’internet en Éthiopie en janvier 2022. Le taux de pénétration d’internet en Éthiopie était de 25,0 % de la population totale.

6. Algérie

En janvier 2022, l’Algérie compte 27,28 millions d’utilisateurs d’internet. Le taux de pénétration d’internet en Algérie est de 60,6 % de la population totale.

7. Kenya

23,35 millions de Kényans utilisent internet, en janvier 2022. Le taux de pénétration d’internet au Kenya est de 42,0 %.

8. Ghana

Il y a 16,99 millions d’utilisateurs d’internet au Ghana en janvier 2022. Le taux de pénétration d’internet au Ghana était de 53,0 % de la population totale.

9. République démocratique du Congo

La RDC compte 16,50 millions d’utilisateurs d’internet en janvier 2022. Le taux de pénétration d’internet en RDC est de 17,6 % de la population totale.

10. Tanzanie

Dernier pays du top 10, la Tanzanie possède 15,60 millions d’utilisateurs d’internet en janvier 2022. Le taux de pénétration de l’internet en Tanzanie est de 25,0 % de la population totale.

Taux de pénétration satisfaisant, mais insuffisant

Avec un nombre total d’utilisateurs d’internet qui s’élève à plus de 27 millions d’individus, l’Algérie se classe 6e en Afrique. En ce qui concerne le taux de pénétration d’internet (chiffre plus significatif, car ramené à la population totale du pays), l’Algérie possède le 4e taux le plus élevé d’Afrique. Plus de 60 % des Algériens sont ainsi connectés à internet. Seuls le Maroc (84 %), l’Égypte (72 %) et l’Afrique du Sud (68 %) font mieux.

Par ailleurs, selon le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE), l’Algérie enregistre près de 46 millions d’abonnés à l’internet fixe et mobile durant l’année 2021, soit une augmentation de 7,97 % par rapport à 2020. Le nombre d’abonnés à l’internet fixe s’établit à 4,16 millions (9,06 % du nombre global), et celui de l’internet mobile atteint les 41,78 millions (90,94 % du nombre global).