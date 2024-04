Tourisme nocturne – Algérie : BELUX Éclairage vous donne rendez-vous à Béjaïa ce 24 avril

Le tourisme nocturne, à condition qu’il soit mené de manière durable et responsable, peut apporter aux villes de nombreux avantages. D’ailleurs, de nombreuses grandes villes dans le monde, comme Amsterdam, Berlin, New York et Barcelone, ont réussi à développer cette nouvelle forme de tourisme et à en tirer des bénéfices économiques et sociaux importants.

Afin de promouvoir le concept de touristification nocturne en Algérie, Belux Alliance Siyaha, filiale de la société BELUX Éclairage, organise périodiquement des journées portes ouvertes dans de nombreuses villes du pays. Et ce mercredi 24 avril 2024, Belux Alliance Siyaha vous donne rendez-vous à l’hôtel du Lac, dans la capitale des Hammadites, Béjaïa.

À cette occasion, BELUX Éclairage invite tous les citoyens algériens qui s’intéresse au développement du tourisme dans notre pays à participer à cette journée portes ouvertes dans laquelle il s’agira de montrer l’impact multidimensionnel du tourisme nocturne sur nos villes et campagnes.

Ce sera aussi l’occasion, pour les participants, de découvrir les solutions et les innovations que propose BELUX afin d’impulser le changement par l’illumination et de le concrétiser. Soyez donc au rendez-vous ! Pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur ce lien, puis de renseigner le formulaire.

Pourquoi le développement du tourisme nocturne en Algérie est-il important ?

L’Algérie, dotée d’un riche patrimoine culturel et naturel, possède un fort potentiel pour développer le tourisme nocturne. Encore timide, ce secteur offre des opportunités considérables pour dynamiser l’économie locale, renforcer l’identité culturelle du pays et améliorer la qualité de vie des Algériens.

D’abords, le tourisme nocturne représente un atout économique indéniable. Il permet de stimuler l’activité des entreprises locales (restaurants, cafés, hôtels…), générant ainsi des revenus et créant des emplois. De plus, il contribue à prolonger la durée de séjour des touristes, augmentant par conséquent leurs dépenses.

Ensuite, c’est un levier puissant pour la valorisation du patrimoine culturel algérien. Les villes et les villages peuvent ainsi animer leurs rues et places historiques, organiser des spectacles et des festivals, et proposer des visites guidées nocturnes pour faire découvrir leurs trésors architecturaux et artisanaux.

Le tourisme nocturne n’est pas uniquement une source de revenus, il constitue également un facteur d’amélioration du cadre de vie. En effet, une vie nocturne diversifiée et animée favorise la création de lieux de rencontre et de convivialité, dynamise l’espace public et renforce l’attractivité des villes.

Ainsi, le tourisme nocturne en Algérie dispose d’un potentiel immense, capable de stimuler l’économie locale, de valoriser le patrimoine et d’améliorer le cadre de vie. En prenant en compte les enjeux sécuritaires et en adoptant une approche durable, l’Algérie peut faire de ce secteur un pilier majeur de son développement touristique.