Sensibilisation aux espèces vulnérables et menacées, LG lance une campagne à Times Square

SÉOUL, 21 avril 2024 — Annonçant l’arrivée du Jour de la Terre 2024, LG Electronics (LG) a dévoilé aujourd’hui une expérience anamorphique en 3D sur son panneau d’affichage de Times Square à New York, mettant en lumière les espèces vulnérables et menacées. La série LG Endangered Species, qui se déroulera tout au long de 2024, présente des partenariats avec Discovery Education et la National Wildlife Federation axés sur l’éducation des élèves de la maternelle à la 12ᵉ année sur les initiatives de conservation.

Des animaux 3D surplombant Times Square



En dévoilant sur son panneau d’affichage dynamique de Times Square, LG présentera une campagne numérique d’affichage (OOH) présentant un contenu anamorphique qui mettra en lumière certaines des espèces les plus vulnérables, les plus menacées et les plus rétablies au monde ayant besoin d’une protection continue. En effet, différentes espèces seront mises en valeur tout au long de l’année, à commencer par le léopard des neiges, suivi du pygargue à tête blanche, de l’otarie des Galapagos et du renne plus tard cette année. Ainsi, la série représentera chaque animal dans un effet 3D époustouflant qui semble s’étendre hors de l’écran réel.

Le programme éducatif sensibilise à la conservation



Grâce à des partenariats avec Discovery Education et la National Wildlife Federation, LG organisera une série éducative de la maternelle à la 12ᵉ année sur les espèces vulnérables et en voie de disparition liée à la série de panneaux d’affichage de Time Square.

La série LG Endangered Species permettra aux élèves de la maternelle à la 12ᵉ année de mieux comprendre les qualités uniques des animaux en voie de disparition et le rôle qu’ils jouent dans le maintien d’un écosystème sain, tout en favorisant une appréciation de ce qui rend chaque espèce spéciale. LG distribuera du matériel pédagogique aligné sur les normes éducatives aux étudiants et aux éducateurs à travers les États-Unis. Pour plus de détails et des opportunités de contribuer aux EcoSchools US de la NWF et EcoLeaders, visitez www.nwf.org.

