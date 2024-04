Le dinar face aux monnaies étrangères en Banque et au marché informel ce 30 avril !

Les données récentes de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 29 avril au 1ᵉʳ mai 2024, semblent refléter une stabilité apparente des taux de change des principales devises étrangères sur le marché officiel. Selon les cotations officielles, l’euro se négocie à un taux d’achat de 143.98 dinars algériens et un taux de vente de 144.05 dinars algériens, tandis que le dollar américain maintient sa position à 134.34 dinars algériens pour l’achat et à 134.35 dinars algériens pour la vente.

D’autres devises présentent également des taux distincts sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Par exemple, le dollar canadien s’échange à 98.38 dinars algériens pour l’achat et à 98.42 dinars algériens pour la vente, alors que le riyal saoudien affiche des taux d’achat et de vente s’élevant à 35.81 dinars algériens. La livre sterling, quant à elle, est cotée à 168.36 dinars algériens pour l’achat et à 168.44 dinars algériens pour la vente.

Taux de change des devises sur le marché parallèle !

En revanche, sur le marché noir, les écarts sont considérables. L’euro s’y négocie à 234.00 dinars algériens pour l’achat et à 236.00 dinars algériens pour la vente. Le dollar américain atteint des sommets aussi autour de 217.00 dinars algériens à l’achat et 220.00 dinars algériens à la vente.

En outre, le marché noir du Square Port Saïd d’Alger présente également des variations significatives pour d’autres devises. Le dollar canadien s’échange à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente, et le riyal saoudien se négocie à 57.00 dinars algériens à l’achat et à 59.00 dinars algériens à la vente. La livre britannique, quant à elle, est présente à des taux de 262.00 dinars pour l’achat et 265.00 dinars algériens pour la vente.

Cette dualité entre stabilité officielle et volatilité informelle met en lumière les complexités du marché des devises en Algérie. Pour mieux comprendre les tendances actuelles, le tableau ci-dessous récapitule les taux de change des principales monnaies étrangères pour ce mardi 30 avril 2024, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 143.98 144.05 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.34 134.35 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 168.36 168.44 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 98.38 98.42 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.57 36.58 58.00 60.00

