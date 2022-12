Elon Musk commente le potentiel solaire de l’Algérie via un tweet

Sur le réseau social Twitter, l’homme d’affaires américain Elon Musk a commenté une publication à propos des capacités solaires de l’Algérie. En effet, le propriétaire du réseau social à l’oiseau bleu est connu pour ses tweets et ses commentaires tantôt intéressants, tantôt controversés ! Pour le coup le milliardaire s’est intéressé à une publication sur le potentiel solaire en Algérie.

En fait, tout avait commencé lorsque le compte Twitter Massimo, spécialisé dans l’astronomie, l’astronautique, la météorologie et la physique a posté une étude. Cette dernière porte, en effet, sur les panneaux solaires nécessaires pour alimenter le monde, l’Europe et l’Allemagne.

Sur la même publication, on peut voir la carte de l’Afrique du nord. Ladite carte montre en rouge les zones où les panneaux solaires sont installés. Dans le détail, le désert algérien a pris une grande partie quant aux panneaux solaires existants dans l’Afrique du nord. Ainsi, celui qui a racheté Twitter a commenté : » c’est une étape claire « .

Le président-directeur général de la société astronautique SpaceX a ajouté un autre commentaire au même tweet. » Même les batteries solaires dans une petite zone en Espagne peuvent répondre aux besoins énergétiques de l’Union Européenne « . On précisera, dans ce sillage, que le tweet parle d’une thèse universitaire. Celle-ci est intitulée » équilibre environnemental et transmission de l’électricité solaire de l’Afrique du nord à l’Europe « .

Rappelons que ce document a été remis par Nadine May le 17 août 2005. Il convient de préciser également que l’Algérie possède le plus grand champ solaire au monde. Et ce, en fonction du nombre d’heures d’ensoleillement par an. En effet, ce champ d’ensoleillement dépasse 2.000 heures par an. En tout cas c’est ce que révèle l’Agence internationale de l’énergie.

The total area of solar panels it would take to power the world, Europe, and Germany. This map is from Nadine May’s thesis

