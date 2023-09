Son vœu exaucé, la cheffe libanaise Abir El Saghir débarque en Algérie

L’Algérie gagne de plus en plus sa place de la future destination des influenceurs. La diversité de ses paysages, la richesse de son histoire et sa culture, ses traditions et sa cuisine séduisent les voyageurs du monde entier. Parmi ces derniers, la cheffe libanaise Abir El Saghir.

En effet, cette influenceuse, connu sur les réseaux sociaux pour ses délicieuses recettes issues du monde entier, a précédemment fait part de son souhait de visiter l’Algérie. Une décision qu’elle a prise après avoir visionné la fameuse vidéo de Joe Hattab sur l’Algérie.

Abir El Saghir en Algérie pour participer à l’émission du meilleur pâtissier

Celle qui compte plus de 24 millions d’abonnés sur TikTok et Instagram, dans lesquels elle sublime les traditions culinaires du monde entier, a précédemment exprimé son désir de voyager en Algérie, un pays qu’elle n’a jamais eu l’occasion pour le visiter.

Visiblement, son vœu a été exaucé, car elle débarque pour participer à la nouvelle saison de l’émission algérienne Le meilleur pâtissier. L’annonce a été faite par la cheffe libanaise qui avait partagé une story d’elle dans la tente du meilleur pâtissier en Algérie.

Abir El Saghir séduite par les tenues traditionnelles algériennes

Sur ses réseaux sociaux, Abir El Saghir a partagé une vidéo d’elle dans les rues d’Alger, heureuse de son voyage, elle chante l’une des chansons algériennes. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que la cheffe libanaise parle de son voyage en Algérie avec sa communauté.

Par ailleurs, dans une story, elle raconte qu’elle était surprise de constater le nombre de tenues traditionnelles algériennes. Abir énumère plus de six tenues différentes qu’elle a croisé en faisant les courses à la capitale Alger. D’ailleurs, en guise de souvenir, elle a opté pour une magnifique robe kabyle.

