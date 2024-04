LG publie ses résultats préliminaires pour le premier trimestre 2024

SÉOUL, 15 avril 2024 — LG Electronics Inc. (LG) a annoncé aujourd’hui ses résultats préliminaires pour le premier trimestre 2024, faisant état d’un chiffre d’affaires consolidé de 21 090 milliards de KRW et d’un bénéfice d’exploitation de 1 330 milliards de KRW.

La société enregistre le chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire au premier trimestre. La mise en œuvre de modèles commerciaux innovants tels que les abonnements, ainsi que l’expansion des opérations B2B, se sont révélées cruciales pour surmonter des défis tels que la reprise tardive de la demande du marché. Du point de vue des produits, la stratégie de LG visant à améliorer la gamme de produits et la couverture des prix des gammes de zones de volume, en réponse à la polarisation de la demande du marché, a démontré une efficacité significative. Cette stratégie, combinée à l’engagement de l’entreprise à maintenir une forte compétitivité sur le marché haut de gamme en mettant l’accent sur des facteurs uniques tels que l’IA, a joué un rôle substantiel dans l’atteinte de ce chiffre impressionnant.

LG enregistre une croissance continue depuis 2020 !

Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre a dépassé les 1 000 milliards de KRW pour la cinquième année consécutive depuis 2020. Les activités de contenu et de services de l’entreprise, qui exploitent ses centaines de millions d’appareils distribués dans le monde entier en tant que plate-forme, ainsi que les ventes D2C, génèrent une croissance qualitative et améliorer la contribution au résultat opérationnel de l’entreprise. Des mesures telles que l’allocation des ressources, la stabilisation des coûts des matières premières et de la logistique et la garantie de la flexibilité du système opérationnel de production mondial ont également joué un rôle dans le maintien d’une rentabilité stable.

Dans le secteur des appareils électroménagers et des solutions de climatisation, de nouveaux produits tels que le système d’entretien des vêtements LG Styler, LG WashCombo All-in-One et LG WashTower ont mené la croissance et ont reçu des retours positifs du marché. La stratégie consistant à élargir la gamme de zones de volume pour répondre aux caractéristiques régionales et à l’évolution de la demande sur les marchés internationaux a été couronnée de succès. L’entreprise développe également ses activités B2B, notamment dans les domaines du CVC, des appareils intégrés et des solutions de composants.

LG révolutionne l’expérience utilisateur avec des services d’abonnement personnalisés !

LG vise à accélérer le changement de paradigme dans le domaine des appareils électroménagers en introduisant des services d’abonnement qui permettent aux clients de choisir des appareils et des services de gestion de produits adaptés à leur style de vie. De plus, à mesure que l’IA étend son rôle dans l’électronique client, l’entreprise intègre son intelligence affectueuse dans ses appareils et services, dans le but de fournir une expérience client unique qui va au-delà de l’IA de base, en offrant plus de prévenance et d’empathie envers les clients.

Dans le secteur des solutions de composants automobiles, un carnet de commandes sécurisé entraîne une croissance progressive des ventes. Le carnet de commandes devrait dépasser 100 000 milliards de KRW au premier semestre de cette année, soit une augmentation par rapport aux 90 000 milliards de KRW de la fin de l’année dernière. Pour l’infodivertissement embarqué, un contributeur majeur aux ventes, l’accent est cette année mis sur le renforcement des capacités logicielles et l’élargissement de la gamme de produits uniques. LG Magna e-Powertrain, ayant atteint la rentabilité l’année dernière, est sur le point d’accélérer sa croissance en obtenant des commandes supplémentaires sur les marchés européens et asiatiques. Parallèlement, ZKW, une filiale spécialisée dans les phares pour véhicules, élabore une stratégie visant à développer les capacités de produits de nouvelle génération tout en optimisant sa structure commerciale.

Avec ses TV OLED 2024, LG domine le marché du divertissement domestique !

Le secteur du divertissement à domicile continue de connaître une croissance significative avec le lancement de la nouvelle gamme de téléviseurs OLED 2024 dotés de performances d’IA améliorées ainsi que l’expansion du contenu et des services webOS. À partir de cette année, la société déploiera activement une stratégie à double voie, pilotée à la fois par la gamme OLED de premier plan et la gamme QNED, pour dominer le marché haut de gamme. En outre, l’activité de la plate-forme webOS sera développée cette année pour devenir une activité évolutive et à haut profit.

Le secteur des solutions d’affaires continue d’innover en matière d’expérience client grâce à des produits stratégiques tels que le nouveau LG Gram, doté des dernières fonctions d’IA et moniteurs de jeu intégrés à l’appareil. Cette année, l’entreprise se positionnera avec une gamme compétitive d’écrans commerciaux et continuera d’investir dans les futurs moteurs de croissance tels que les robots et la recharge des véhicules électriques, accélérant ainsi le déploiement précoce de nouvelles activités prometteuses.

