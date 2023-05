Les Mahajeb, cette recette algérienne sublimée par la cheffe libanaise Abir El Saghir

La cuisine algérienne compte une riche diversité de mets et d’aliments qui lui permet de séduire les papilles des plus gourmandes et de se distinguer dans plusieurs occasions mondiales en remportant des trophées et des prix. En effet, des chefs de renommée se sont mis à reproduire les recettes emblématiques de la cuisine algérienne.

Parmi ces chefs, on cite la libanaise Abir El Saghir qui a décidé de mettre en avant la cuisine algérienne, en reproduisant la recette préférée des Algériens, les Mhajeb.

Les Mhajeb algériennes mises en avant par la cheffe libanaise Abir El Saghir

Après avoir fait part de sa volonté de visiter l’Algérie, la cheffe est influenceuse la plus suivie du monde arabe s’est mise à reproduire le plat préféré des Algériens. En effet, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Abir El Saghir dévoile les étapes de la réalisation de la Mahjouba.

Sous le rythme d’une musique algérienne, dans ce cas, Ya Rayeh, la cheffe libanaise, s’est attaquée à la réalisation d’une pâte fine sur la base de semoule, avant de préparer la farce. Cette dernière est semblable à la préparation de la Chekchouka, notamment sur la base d’oignon et des tomates. La prochaine étape de la réalisation de la Mahdjouba est d’étaler finement la pâte et de la farcir avec la seconde préparation avant de plier soigneusement la pâte et de cuir très rapidement la Mahdjouba dans une poêle.

La mise en scène des étapes de cette recette, la musique Ya rayah de Rachid Taha, mais aussi la tenue de Abir El Saghir, le clip d’une soixantaine de secondes met en avant la recette traditionnelle des Mhajeb algérienne. Dévoilée pour sa communauté, la vidéo est devenue virale et a fait plus de 2.5 millions de vues en moins de 24 heures.

