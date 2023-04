Le Meilleur Patissier Pays-Bas : Amel van-Citteren Bettefal, 1ère Algérienne à se hisser en finale

Le célèbre concours de pâtisserie français « Le Meilleur Pâtissier » fait de nombreux adeptes à travers le monde. Dans son pays d’origine, mais aussi en Algérie, au Canada et même aux Pays-Bas. Où qu’elle soit organisée, l’émission rassemble des pâtissiers passionnés venus mettre à l’épreuve leur talent. Et étonnamment, un Algérien vient brandir haut et fort les couleurs de notre pays à quasiment chaque saison. C’est le cas d’Amel van Citteren-Bettefal notamment, la première pâtissière algérienne a participer à la version néerlandaise du Meilleur Pâtissier et surtout, à aller aussi loin dans le concours !

A LIRE AUSSI : Meilleur Pâtissier Algérie : quand le Jardin d’essai fascine Mercotte

Une Algérienne finaliste du Meilleur Pâtissier Pays-Bas, qui est Amel van Citteren-Bettefal ?

Nombreux sont les Algériens qui ont participé au prestigieux concours « Le Meilleur Pâtissier », mais ceux qui sont arrivés jusqu’en finale se comptent sur le bout des doigts. L’Algérienne Amel van Citteren-Bettefal, mère de famille et pâtissière amatrice, en fait partie justement. Manager de profession et vivant aux Pays-Bas depuis 2008, Amel se trouve une véritable passion pour la pâtisserie fine et l’univers des gâteaux.

Elle décide de tenter sa chance dans à la version néerlandaise de l’émission en 2022, après des années à suivre le concours depuis sa TV.

A LIRE AUSSI : Hommage chocolaté à l’Algérie, Mehdi Pâtissier sculpte un Makam Echahid

View this post on Instagram A post shared by Amel Finalist Heel Holland Bakt (@amel_van_citteren_bettefal)

Amel devient ainsi la première Algérienne à participer à une l’édition néerlandaise du concours, et son parcours a de quoi impressionner. Si elle n’a pas remporté le titre, Amel a quand même réussi à se forger un palmarès honorable. La pâtissière algérienne s’est frayé un chemin à travers les épreuves techniques et créatives jusqu’à arriver en finale, où elle cède face à Mercedes Roggen.

La culture algérienne bien présente à l’édition néerlandaise du Meilleur Pâtissier

Si elle n’a pas remporté le concours, Amel a remporté le cœur des Algériens en mettre à l’honneur la culture de son pays natale devant les caméras. On peut ainsi la voir pâtisser, cuir, courir dans tous les sens vêtue de nos tenues traditionnelles.

Amel alterne fièrement entre le Karakou, la robe kabyle et Ghlila algéroise à travers les épisodes de la saison. La jeune maman algérienne a aussi pris du plaisir à représenter son Algérie à travers ses créations pâtissières et à présenter nos us et coutumes au jury du concours.

A LIRE AUSSI : Réputés sucrés à outrance, Mercotte casse les préjugés sur les gateaux algériens