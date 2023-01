Meilleur Pâtissier Algérie : quand le jardin d’essai séduit Mercotte

Le meilleur pâtissier, est une émission télévisée diffusée en France sur M6 depuis le 26 novembre 2012, et en Belgique sur RTL TVI. Elle est présentée comme étant le premier concours amateur dédié à la pâtisserie. Dans cette émission, les différents passionnés de pâtisserie viennent pour « s’affronter avec leurs meilleures recettes et relever les défis des juges ».

Cette année, c’est « Le Meilleur Pâtissier Algérie » qui voit le jour sur Echorouk TV avec Mehdi Yadés comme animateurs et deux noms de la pâtisserie algérienne : Mehdi Pâtissier et Gâteaux Louza. Les inscriptions avaient d’ailleurs été lancées le 13 octobre 2023, sur la page Facebook officielle de l’émission.

C’est le moment du tournage, et pour cela l’émission a choisi l’un des lieux emblématiques de la capitale : Le Jardin d’essai du Hamma. C’est donc dans un environnement qui sort du lot, que le Meilleur Pâtissier installe sa tente en Algérie.

Le tournage a déjà commencé il y a quelques temps, et pour cette première saison ce n’est nulle autre que Mercotte en personne qui a fait le déplacement jusqu’en Algérie pour assister à cette première saison. Si nous nous attendions à ce qu’elle soit admirative devant les réalisations des jeunes talents algériens, c’est par autre chose qu’elle fut émerveillée.

Mercotte : la critique gastronomique subjuguée par le jardin d’éssai du Hamma

Tout d’abord, rappelons que Mercotte est une animatrice de télévision, critique gastronomique et blogueuse culinaire française. Elle est membre du jury dans l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6 depuis 2012, d’où sa venue en Algérie, pour assister au tournage de « la version algérienne ».

Comme expliqué précédemment, celui-ci se déroule au jardin d’essai du Hamma et Mercotte fut subjuguée par la beauté du lieu. Sur le compte officiel du jardin, deux vidéos ont été diffusées, témoignant dans un premier temps de la beauté des lieux, puis dans un second temps de l’accueil qu’a reçu Mercotte en Algérie.

Dès les premières secondes, Mercotte explique que le lieu est magnifique. Elle affirme être très contente que le tournage se fasse au jardin d’essai du Hamma, et qu’ils n’ont « jamais tourné dans un aussi beau cadre ».

Dans une seconde vidéo, interviewée par une journaliste , Mercotte témoigne de l’accueil reçu en Algérie. Elle explique que cela a été frappant dès son arrivée à l’aéroport. La célèbre critique culinaire affirme : «l’accueil était énorme, même à l’aéroport tous gens me disent bienvenu, j’ai mis un petit post sur mon compte, disant que je me rendais à Alger et j’ai reçu plus de 900 Commentaire ! »

Ensuite elle revient sur le lieu « magique » rappelant que qu’il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle ajoute que cela est juste « exceptionnel » tout en décrivant ledit environnement.