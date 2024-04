Conversion des devises en Algérie : cotations de la Banque et du marché noir ce 25 avril

Les dernières données de la Banque d’Algérie offrent un aperçu fascinant des fluctuations récentes sur le marché officiel des devises en Algérie. Du 24 au 26 avril 2024, ces chiffres révèlent une certaine stabilité dans les cours de change des principales devises étrangères, avec très peu de variations.

L’euro semble préserver sa position dominante sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Avec des taux oscillant autour de 143.64 dinars algériens pour l’achat et 143.71 dinars algériens pour la vente, l’euro reste donc stable. Pourtant, une autre histoire se dessine sur le marché noir, où sa valeur maintient une envolée en flèche, culminant à des hauteurs impressionnantes de 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain, pilier financier mondial, maintient une stabilité relative sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, avec des taux de change fixés à 134.40 dinars algériens pour l’achat et 134.41 dinars algériens pour la vente. Cependant, au Square Port Saïd d’Alger, les taux varient considérablement, atteignant jusqu’à 217.00 dinars algériens pour l’achat et 220.00 dinars algériens pour la vente.

Le dollar canadien observe une légère baisse sur le marché officiel, avec des taux d’achat de 98.24 dinars algériens et de vente de 98.26 dinars algériens. Toutefois, sur le marché parallèle, la livre sterling révèle des taux de conversion remarquables, grimpant jusqu’à 156.00 dinars algériens pour l’achat et 158.00 dinars algériens pour la vente.

Ces données soulignent les écarts significatifs entre les deux marchés de change, officiel et informel, mettant en lumière les nuances et les défis du paysage financier algérien. Pour une vision plus approfondie de ces tendances, référez-vous au tableau ci-dessous, résumant les taux de change des principales devises étrangères en Banque et sur le marché noir pour ce jeudi 25 avril 2024 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 143.64 143.71 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.40 134.41 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 167.08 167.10 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 98.24 98.26 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.58 36.60 58.00 60.00

