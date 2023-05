Séduite par la vidéo de Joe Hattab, la cheffe libanaise Abir El Saghir veut voyager en Algérie

L’Algérie commence petit à petit à se faire une place parmi les destinations de voyage tendances. Chez les Français, Airbnb positionne l’Algérie parmi les destinations en vogue. Par ailleurs, dans le monde arabe, de nombreuses personnalités et influenceurs évoquent le potentiel touristique du pays.

C’est le cas du vidéaste jordanien Joe Hattab qui a fait le buzz par sa vidéo, dans laquelle il rend un émouvant hommage à l’Algérie. Une vidéo, intitulée « enfin arrivé en Algérie », qui a fait aujourd’hui plus de 4.9 millions de vues sur Youtube.

La cheffe et influenceuse libanaise Abir El Saghir fascinée par la beauté de l’Algérie

Par sa vidéo, Joe Hattab a permis à beaucoup de personnes de découvrir l’Algérie telle qu’ils ne l’ont jamais vu auparavant. À l’exemple, l’influenceuse et la cheffe libanaise Abir El Saghir qui a été éblouie par la beauté de ce pays.

En effet, dans une Story Instagram, la cheffe la plus suivie du monde arabe a partagé un aperçu de la vidéo du vidéaste. En effet, Abir El Saghir a félicité Joe Hattab pour sa vidéo qui montre des images séduisantes de l’Algérie. Une vidéo qui lui a donné envie de tenter l’aventure et se rendre, à son tour, dans le pays.

Suivie par plus de 24 millions d’abonnés sur TikTok et Instagram, Abir El Saghir est, elle aussi, créatrice de vidéos, dans lesquelles elle sublime les traditions culinaires du monde arabe. En plus de son talent de cuisinière, l’influenceuse séduit, à chaque fois, ses abonnés par ses costumes qu’elle porte en fonction des thématiques de ses vidéos. D’ailleurs, ces derniers la surnomme « la princesse Disney du monde arabe ».

