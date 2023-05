Polémique autour d’un accessoire en forme de croix porté par Zahra Harkat, elle s’explique

Les réseaux sociaux représentent un théâtre pour les critiques. Les personnalités publiques ne sont pas à l’abri de celles-ci et sont considérés comme la cible préférée des internautes. En effet, le moindre geste et le moindre faux pas font l’objet d’une nouvelle polémique.

C’est au tour de l’actrice et animatrice Zahra Harkat de subir les critiques de ses abonnés qui n’ont pas hésité à juger l’un de ses looks postés sur ses réseaux sociaux et de déclencher une nouvelle polémique.

L’Algérienne Zahra Harkat réagit à la polémique autour de son accessoire en forme de croix

Tout a commencé lorsque la célèbre animatrice algérienne Zahra Harkat a posté, sur Instagram, plusieurs photos d’elle, dans une ravissante tenue de soirée, qu’elle a décrit comme « le chic à l’italienne ». Mais un détail de son look n’a pas échappé à l’œil critique de ses abonnés.

En effet, pour accessoiriser sa tenue, Zahra Harkat a opté pour une sublime couronne, mais aussi pour une paire de boucles d’oreilles imposantes, en forme de Croix dorée. Un accessoire qui ouvert les portes des critiques aux internautes, qui ont accusé l’animatrice de se convertir au christianisme.

Face à cet acharnement contre elle, Zahra Harkat a décidé de sortir de son silence et de réagir pour calmer sa communauté. En effet, dans une Story Instagram postée le dimanche 28 mai 2023, Zahra rassure ses abonnés en précisant qu’ils sont en train d’alimenter une polémique sans fondement. « Trop d’importance a été donnée à un accessoire qui ne représente absolument pas mes croyances et mon appartenance religieuse » a écrit celle qui compte plus de 603 000 abonnés sur Instagram.

| À LIRE AUSSI :

>> La chanteuse algérienne Amel Zen annonce son grand retour, avec un concert en Allemagne

>> Salima Souakri aux anges avec son fils adoptif Asmar pour leur 1ère fois à la plage