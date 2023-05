Se remémorant son enfance, l’actrice Maïwenn affirme : « en Algérie je me sens chez moi »

Grâce à son film « Jeanne du Barry » a fait l’ouverture du festival de Cannes, le mardi 16 mai dernier, et sort le même jour en salles du cinéma, la réalisatrice et actrice française Maiwenn le Besco a fait une montée des marches remarquables lors de cet événement qui réunit les stars du cinéma mondial.

Invitée de l’émission « En aparté » de Canal+, Maïwenn revient sur l’histoire de son film, qui trace la vie de Jeanne du Barry, la dernière compagne de Louis XV et qui rapporte les différents jeux de pouvoir qui ont marqué cette époque. Maïwenn revient également, dans l’émission « En aparté », sur ses souvenirs de l’Algérie.

Maïwenn : « En Algérie, je me sens chez moi »

L’actrice et réalisatrice de Jeanne du Barry n’a jamais caché ses sentiments pour l’Algérie, le pays de ses grands-parents. D’ailleurs, dès son entrée dans le plateau de l’émission, elle a réclamé une vue, qui passait dans l’écran, du port d’Alger, pour se remémorer de ses souvenirs d’enfance avec ces grands-parents.

En effet, celle qui a incarné le personnage de Jeanne du Barry, dans son dernier film,a déclaré « à Alger, en Algérie d’ailleurs tout court je me sens chez moi ». Maïwenn raconte que le caractère des Algériens, leur intégrité et leur dignité font partie de son enfance et représentent le bon côté de sa famille, de ses grands-parents surtout.

En parlant de ses grands-parents Maïwenn s’est rappelée de sa relation qu’elle entretenait avec ce vieux couple qui avait l’intelligence du cœur. Des grands-parents qui lui offrait un refuge chaleureux, plein d’amour, pour échapper au chaos qui se trouvais chez elle. En racontant ses souvenirs, Maïwenn a annoncé, fièrement, qu’elle porte un deuxième prénom « algérien ». « je m’appelle aussi Nedjma », un prénom qu’elle a toujours préféré.

La réalisatrice de Jean du Barry a été agréablement surprise et contente lorsque les organisateurs de l’émission, dans laquelle elle a été invitée, lui ont offert un cadeau faisant référence à l’Algérie. Il s’agit notamment d’un livre écrit par les auteurs qui passés quelques temps en Algérie. « vous pouviez pas me faire plus plaisir » a déclaré Maïwenn quand elle a découvert le contenant de son cadeau, avant d’ajouter « j’achète quasiment tout sur l’Algérie ».

