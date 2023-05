Salima Souakri aux anges avec son fils adoptif Asmar pour leur 1ère fois à la plage

La talentueuse et populaire animatrice TV Salima Souakri a charmé le public une nouvelle fois avec une série de photos plus adorables les unes que les autres, prises avec son fils adoptif Asmar. L’ancienne judokate algérienne et entraîneur sportive avait ému les Algériens il y a quelques semaines en annonçant l’adoption officielle de l’enfant, souffrant d’une maladie congénitale et d’une malformation physique.

Salima profite du climat printanier agréable pour organiser sa première sortie à la plage avec son fils. Elle n’oublie pas d’immortaliser l’instant et partage les clichés de la première fois d’Asmar à la mer avec les internautes.

Salima Souakri tout sourire avec son fils adoptif Asmar à la plage

Salima Souakri est connue pour avoir la main sur le cœur. Du haut de ses 48 ans, l’ancienne sportive a occupé moult postes à responsabilités (entraîneur de judo, ministre, animatrice TV) aux multiples avantages. Une carrière bien remplie lui ouvrant de nombreuses portes qu’elle n’hésite pas à mettre au service de ceux dans le besoin.

La dernière apparition publique de Salima a été une sortie avec son fils adoptif, Asmar, à la plage. Salima publie ainsi plusieurs clichés où elle pose de manière adorable avec son petit garçon, qui soufflera sa 5ᵉ bougie cette année.

« Aujourd’hui mon fils Asmar était très heureux de visiter la mer pour la première fois…. je ne trouve vraiment pas les mots pour exprimer à quel point il était heureux. Que Dieu te protège, mon cher fils Asmar et qu‘il me donne inch’Allah la force pour te donner tout l’amour que tu mérites… » Commente-t-elle sous l’album photos crée.

L’histoire miraculeuse d’ Asmar , petit garçon abandonné et adopté par Salima Souakri

Salima fait la connaissance d’Asmar lorsqu’il est âgé de 2 ans, il se fait alors soigner à l’hôpital de Béni Messous. Originaire du grand Sud (Tamanrasset), Asmar est né d’une relation illégitime et a subi un traitement atroce avant même de voir le jour.



Par peur de l’engagement et de la responsabilité, sa mère tente de mettre fin à sa grossesse en ingérant toutes sortes de substances médicamenteuses. La tentative d’avortement artisanale n’aboutit pas, et Asmar naît malheureusement avec une malformation physique et un handicap qui le suivra toute sa vie.

Rendant visite tous les jours à Asmar pendant son hospitalisation à Alger, Salima est surprise de son renvoi à Adrar durant la pandémie Covid-19. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle abandonne le petit ange. Déterminée à revoir Asmar, Salima lui rend visite en 2023 au Sahara et décide par la suite d’entamer une procédure d’adoption.

Elle obtient finalement l’accord légal en avril, et annonce la nouvelle officiellement sur ses réseaux sociaux. Salima compte bien garantir à Asmar une vie meilleure et lui conférer tout l’amour et la bienveillance dont il a manqué jusqu’ici. Le petit va ainsi commencer prochainement un protocole de soin en France pour traiter sa maladie.