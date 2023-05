La chanteuse algérienne Amel Zen annonce son grand retour, avec un concert en Allemagne

Bini w Binek, Chkon Nta ou encore El Warda Al Akria, vous avez certainement écouté ces chansons dans un concert, ou simplement sur Youtube. Celles-ci vous disent quelque chose ? Ce sont bel et bien des titres interprétés par la talentueuse et chanteuse algérienne Amel Zen.

Bonne nouvelle pour les fans d’Amel Zen, celle qui a ambiancé le quotidien des Algériens grâce à ses chansons revient dans une nouvelle publication pour annoncer son retour sur scène.

Amel Zen de retour sur scène en Allemagne

En effet, dans un post publié sur ses réseaux sociaux, la chanteuse algérienne Amel Zen annonce son grand retour sur la scène et donne rendez-vous à ses fans, le jour de son anniversaire, ce 28 mai 2023, au Filmhaus de Cologne en Allemagne.

En effet, en ce dimanche, Amel Zen invite ses abonnées à la rejoindre au Filmhaus à 19 h 15 pour les emporter dans un voyage musical à travers la culture amazighe de l’Afrique du Nord. Notamment grâce à son concert, baptisé « Les femmes, ces gardiennes du temple amazigh ».

« Je reviens sur scène après une longue traversée du désert assumée… tel un phénix qui renaît de ces cendres » a annoncé la chanteuse algérienne, qui sera accompagnée du guitariste Nazim Bakour, pour rendre hommage à ces femmes berbères, gardiennes du temple amazigh.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Zen (@amel.zen)

Amel Zen, l’une des plus influentes voix de la scène musicale algérienne

Amel Zen fait partie des voix qui ont marqué la musique algérienne, ces dix dernières années. En effet, l’artiste qui a dévoilé son talent au public algérien, grâce à sa participation au concours national de chant « Alhane Wa Chabab » en 2007, a réussi à séduire son public, en sortant son premier album en 2013. Ce dernier combine entre plusieurs genres musicaux, dont : Rock, pop, sonorités algériennes et maghrébines…

En 2015, son adaptation rock de la chanson Chaabi Tlata enregistre un succès national et international. Et en 2016, la chanteuse algérienne réussit à devenir la première artiste algérienne à intégrer le programme One beat, grâce à lequel elle entame une tournée aux USA.

Son album Joussour, sorti en 2020, d’un style musical rock progressif relie entre les humains et les cultures. Amel Zen chante aussi pour la cause féminine, pour l’équité et l’égalité entre les hommes et les femmes.

| À LIRE AUSSI :

>> Une première, « Dernière Danse » de la franco-algérienne Indila dépasse le milliard sur YouTube

>> Chanteuse et mannequin, Baraka Merzaia séduit l’ambassadrice US lors d’un concert privé