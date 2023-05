La chanteuse Indila s’est distinguée ce 19 mai dernier en devenant la première artiste de France à dépasser la barre du milliard de vues sur la plateforme en ligne YouTube. Connue pour sa musique aux inspirations mélancoliques, Indila est aussi notoire pour intégrer des sonorités orientales à ses chansons, en rappel à ses origines algériennes et indiennes.

Ce mélange harmonieux couplé à sa voix douce fait d’elle une des artistes les plus écoutées de la francophonie, mais pas que. Elle est autant appréciée en France qu’au-delà de l’Atlantique, où sa fanbase s’élargit de jour en jour.

1 milliard de vues sur YouTube, la chanteuse algérienne Indila dépasse tous les records en France



L’auteur, compositrice et interprète Indila a réussi à décrocher un nouveau sésame de popularité en 2023. Du haut de ses 38 ans, Indila est suivie par près de 6 millions d’abonnés sur YouTube, communauté qui n’hésite pas à revenir écouter les sons de l’artiste régulièrement et à faire grimper les vues de ses vidéos.

Le tube « Dernière Danse » semble être tout particulièrement appréciée par les internautes. Ainsi, le clip de la chanson enregistre le 19 mai un peu plus d’un milliard de vues (1 000 000 1 plus exactement).

Si elle n’est pas dans le top 10 mondial, Indila se distingue tout de même dans sa catégorie. Grâce à ce nouveau record, elle devient la première artiste de France à dépasser la barre du milliard de vues. Un exploit d’autant plus impressionnant que « Dernière Danse » fêtera bientôt ses 10 ans sur YouTube !

Un duo avec Zaho , Indila exprime ses origines en musique

Si elle n’a pas sorti de single depuis quelques années, Indila a quand même travaillé sur quelques collaborations originales. La plus récente est un tube avec la chanteuse Zaho, intitulé « Roi de Cœur ». Les deux artistes dépeignent ainsi avec beaucoup d’aisance et d’élégance un triangle amoureux complexe. Des sonorités orientales sont ajoutées pour donner de la profondeur au titre, qui fait déjà sensation quelques mois à peine après sa sortie.

Malgré leurs différences, les voix des deux artistes s’accordent harmonieusement bien à la surprise générale. Leur partenariat donne ainsi vie à une mélodie romantique e à la fois douce et forte, qui exprime parfaitement les sentiments ressentis dans un triangle amoureux.

« On est de la même génération. On a été là à la même époque, on a marqué notre époque et on n’a jamais fait de feat ensemble. Ça me restait un peu en travers de la gorge ! Ça faisait un petit moment que j’y pensais, mais sans avoir la bonne chanson à lui proposer. Le but ce n’est pas de faire pour faire. Une fois que j’ai eu cette chanson, je l’ai contactée, c’était pendant le confinement, et on s’est super bien entendues. On a beaucoup ri, papoté… De plein de sujets qui n’avaient pas forcément rapport avec la musique. On est restées deux heures au téléphone ! » commente Zaho sur sa collaboration avec l’artiste franco-algérienne