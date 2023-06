Il y a 10 ans, Mahrez a failli ruiner sa carrière

Il y a exactement dix ans, Riyad Mahrez avait été proposé à un club de Ligue 1 algérienne. On peut dire que le contrat qui le liait avec son ancien club le Havre AC l’avait sauvé d’un choix de carrière, peut-être, désastreux.

Il n’est secret pour personne. Riyad Mahrez fait partie des meilleurs joueurs au monde à son poste. Bien qu’il ne joue pas régulièrement au sein d’une équipe dont le banc de touche est bien étoffé, il a fait ses preuves dans le championnat le plus huppé au monde, à savoir la Premier League.

Mais il y a dix ans, la carrière du natif de Sarcelle a failli connu une autre trajectoire. En effet, il était plus proche que jamais de rejoindre un club de la Ligue 1 algérienne.

Quand Mahrez a failli ruiner sa carrière

En juin 2013, le capitaine de la sélection nationale avait été proposé à la JSM Béjaia lorsqu’il était au Havre AC. Une information révélée par plusieurs médias algériens, mais qui était passée inaperçue. Autrement dit, c’était un non-évènement pour la simple raison qu’il s’agissait d’un « modeste » joueur franco-algérien qui évoluait en Ligue 2 française.

De son côté, Mahrez n’était pas contre l’idée de tenter une nouvelle expérience en championnat national qui lui aurait permis d’être suivi par l’ancien sélectionneur national Vahid Halihodzic, au lieu de rester loin des radars en Ligue 2 française. C’était aussi pour des raisons financières dans la mesure où les clubs algériens offraient, à l’époque, aux joueurs franco-algériens le double, voire le triple, de ce que ces derniers percevaient en Europe.

⚽A LIRE AUSSI : Un international marocain encense Mahrez : « c’est le meilleur joueur arabe »

Mais comme le joueur n’était pas maitre de son destin, en étant sous contrat avec le Havre pour une autre saison, la direction béjaoui avait renoncé à son recrutement. On peut dire que c’est ce détail qui avait sauvé l’attaquant des Verts d’un transfert en Algérie qui aurait ruiné sa carrière.

La grande gloire après un transfert avorté en Algérie

Heureusement pour Mahrez qui connaitra par la suite une ascension fulgurante. Six mois après, il tape à la porte de la Premier League, en rejoignant Leicester City. Considéré comme la grande révélation, il se verra ses efforts récompensés par une convocation en équipe d’Algérie. Il fera même partie du groupe retenu par Vahid Halilhodzic pour la Coupe du Monde-2014 au Brésil.

Riyad Mahrez connaitra la grande gloire à partir de 2016. A 32 ans, il dispose déjà d’un palmarès sportif bien rempli. Il est le footballeur algérien le plus titré en Europe. En effet, il compte 13 titres, remportés avec Leicester et Man City. Il s’agit de La Ligue des Champions UEFA (2023), 5 titres de championnat de la Premier League (2016, 2019, 2021, 2022), un Championnat de la Ligue de football (2014), 2 FA Cup (2019, 2023), 3 Coupes EFL (2019, 2020, 2021) et Bouclier Communautaire FA en 2018.

⚽A LIRE AUSSI : Mahrez vs Madjer qui est le meilleur ? Que disent les statistiques

Alors que les distinctions personnelles sont à la pelle, le joueur est rentré dans l’histoire par la plus grande porte. Il est le 2e joueur algérien vainqueur de la LDC UEFA après Rabah Madjer. Il est le meilleur passeur africain en Premier League, en détrônant la légende ivoirienne Didier Drogba il y a quelques mois.