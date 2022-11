Mahrez vs Madjer qui est le meilleur ? Que disent les statistiques

Qui de Rabah Madjer ou Riyad Mahez est le meilleur footballeur algérien à avoir évolué en Europe ? La question divise les Algériens. Certains disent que Madjer demeure le meilleur de tous les temps, tandis que d’autres sont unanimes à dire que c’est Mahrez qui les a rendu fiers au Vieux Continent.

Mais une chose est sûre, tous les deux ont gravé leurs noms dans l’histoire du football algérien. Tous les deux ont épaté les Européens par leur grand talent. Leurs distinctions avec leurs clubs pensionnaires ont fait hisser le drapeau de notre pays vers le haut.

Mieux, chacun d’entre eux a procuré de la joie au peuple algérien. Madjer faisait parti de la fameuse sélection nationale des année 80 qui a battu l’Allemagne en 1982, tandis que Mahrez était le grand artisan de la consécration des Verts lors de la CAN-2019 en Egypte.

Parcours et palmarès en club

Fromé au NA Hussein-Dey, la cote de Rabah Madjer avait augmenté après la Coupe du Monde 1982 en Espagne. En 1983, il est allé monnayer son talent à l’étranger. Pour une première destination en Vieux Continent, il atterri en France. En effet, il opte pour le RCF de Colombes.

Après deux saisons remarquables (50 matchs, 23 buts), il rejoint le FC Porto. Club avec lequel il a connu les moments de sa carrière et qui a fait de lui l’un des meilleurs joueurs au monde à l’époque. On cite notamment sa talonnade lors de la finale Avec un bref passage au FC Valence en 1988, sous forme de prêt, Madjer a disputé 108 matchs contre 50 buts avec les Dragao entre 1985 et 1991. C’est en championnat qatari, avec le Qatar SC, qu’il met un terme à sa carrière, soit en 1992. Par la suite, il devient entraineur.

Son passage au FC Porto lui a également permit d’enrichir son palmarès sportif. Il compte 4 titres de championnat portugais (1986, 1988, 1990), 2 Coupes de Portugal (1988, 1991), 2 Supertaça Cândido de Oliveira (1986, 1990), 1 Coupe des clubs champions européens (ex-Ligue des champions UEFA) en 1987 et enfin la Coupe Intercontinentale en 1987. En plus de la Coupe d’Algérie remportée avec le NAHD en 1979, il compte 11 titres au totale dans son palmarès.

Quant à Riyad Mahrez, il a fait ses débuts professionnels avec le Havre AC entre 2011 et 2014. Son talent a suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. C’est Leicester City qui lui permettra de découvrir le haut niveau de la Premier League et s’éclater. Avec 158 matchs et 42 buts en quatre saisons, il est recruté en 2018 par Manchester City. Le transfert a couté 60 millions £ aux Citizens.

Concernant son palmarès sportif, il compte 10 titres, remportés avec Leicester et Man City. Il s’agit de 4 titres de championnat de la Premier League (2016, 2019, 2021, 2022), un Championnat de la Ligue de football (2014), FA Cup (2019), 3 Coupes EFL (2019, 2020, 2021) et Bouclier Communautaire FA en 2018.

Parcours et palmarès en EN

Madjer a joué pour l’équipe nationale d’Algérie pendant 19 ans. Il a participé à deux Coupe du Monde. En 1982 en Espagne et en 1986 au Mexique. Il compte 87 sélections avec 28 buts.

Concernant son palmarès avec les Verts, il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 1990 face au Nigéria.

Natif de la ville française Sarcelles, Mahrez dispose de la double nationalité française et algérienne. En novembre 2013, il opte pour l’Algérie pour la représenter sur le niveau international. C’est en mai 2014 qu’il célèbre sa première convocation en EN, en étant retenu par Vahid Halilhodzic pour la Coupe du Monde au Brésil.

En huit ans, il est déjà en sa 77e sélections en 8 ans avec 27 buts. Il compte une seule consécration avec les Verts. Il s’agit de la Coupe d’Afrique des nations en 2019.

Distinctions personnelles

Après le parcours et le palmarès des deux footballeurs aux clubs et en sélection nationale, place maintenant aux distinctions personnelles.

La grande distinction de Madjer, c’est le Ballon d’Or africain en 1987. Footballeur africain de l’année ou encore prix du meilleur joueur du match de la finale de la Coupe des Clubs Champions Européens en 1987, il a été également élu meilleur joueur de la CAN-1990 et meilleur buteur de la Coupe d’Europe en 1988.

Même après la fin de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions. Joueur mondial du siècle IFFHS en 2000, footballeur Arabe du 20e siècle en 2004, footballeur algérien du 20e siècle en 2009 ou encore 5e meilleur footballeur du 20e siècle.

Mahrez le devance de loin. Il compte pas mois de 17 distinctions personnelles. Il s’agit de Ballon d’or Africain en 2016, BBC Footballeur Africain de l’Année 2016, Footballeur algérien de l’année en 2016, Équipe PFA de l’année : 2015-2016, Premier League Joueur de l’année des joueurs PFA : 2015-2016, Joueur de l’année des fans de la PFA : 2015-2016, Joueur de l’année de Leicester City 2015-2016, Ballon d’Or El-Heddaf en 2016, Footballeur africain Lion d’Or de l’année : 2016, Équipe CAF de l’année (2016, 2018, 2019 ), But africain de l’année en 2019, Équipe masculine de l’année IFFHS CAF en 2020, Équipe masculine IFFHS CAF de la décennie 2011-2020, Trophée Alan Hardaker en 2021 et Meilleur meneur de jeu mondial IFFHS CAF en 2021.

Mahrez pourra-t-il améliorer ses stats ?

Après avoir livré les stats de chaque footballeur, on peut dire que Rabah Madjer a une légère supériorité sur Riyad Mahrez. Mais ce dernier a encore quatre ou cinq ans de carrière devant lui pour devancer son ex-entraineur en sélection.

En effet, et à 31 ans, il pourra encore améliorer ses stats. Il évolue toujours dans un grand club comme Manchester City et est encore en sélection. Et vu l’énorme potentiel dont il jouit, on n’hésite pas à dire qu’il est capable de devenir le meilleur footballeur algérien en matière des statistiques.