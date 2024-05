Alerte Météo en Algérie : pluies attendues dans plusieurs régions dés demain

Les services météorologiques ont dévoilé leurs prévisions pour la journée de demain, samedi, qui sera marquée par des précipitations sur plusieurs régions du pays.

Selon ces services, les régions nord du pays connaîtront un temps ensoleillé demain samedi, offrant une journée agréable pour les activités extérieures. En revanche, les régions est, bien que débutant sous un ciel ensoleillé, verront des averses de pluie l’après-midi. Les températures dans les zones côtières oscilleront entre 22 et 28 degrés, tandis que dans les régions intérieures, elles varieront entre 23 et 30 degrés. De plus, les vents du nord atteindront une vitesse allant jusqu’à 50 km/h, apportant une fraîcheur bienvenue.

Quelles régions du sud seront touchées par ces pluies ?

Pour les régions sud du pays, les prévisions météorologiques annoncent un temps ensoleillé pour la journée de demain. Cependant, des orages accompagnés de pluies sont attendus dans les régions du nord du Sahara, les oasis et l’extrême sud, principalement l’après-midi. Les températures y seront nettement plus élevées, oscillant entre 31 et 45 degrés. Les vents souffleront également avec une vitesse pouvant atteindre 50 km/h, ce qui pourrait apporter un peu de répit face à la chaleur intense de ces régions.

Ces prévisions invitent à la prudence, notamment dans les zones où des orages sont attendus, afin de prévenir tout incident lié aux intempéries.