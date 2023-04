Un international marocain encense Mahrez : « c’est le meilleur joueur arabe »

Entre Mohamed Salah et Riyad Mahrez, l’international marocain, Sofiane Boufal, a tranché. Pour lui, l’international algérien est le meilleur joueur arabe ces dernières années.

L’international marocain, Sofiane Boufal, a accordé une interview à la chaine qatarie Al-Kass. Interrogé qui est le meilleure footballeur arabe ces dernières années, il a répondu sans hésitation : Riyad Mahrez.

«Par rapport à ce qu’ils ont fait ces dernières années, je choisirai Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Entre les deux, je choisirai Riyad Mahrez», a ainsi assuré l’actuel attaquant d’Al-Rayann. Mais il a reconnu que «actuellement, Mohamed Salah est le meilleur joueur arabe».

Formé au SCO Angers et passé par Lille, Southampton et Celta Vigo, Boufal (29 ans) a atterri en championnat qatari l’été passé, en optant pour Al-Rayann.

A LIRE AUSSI : Mahrez dans l’histoire de la Premier League : « C’est un record spécial pour moi ! »

🎙️ | Sofiane Boufal : « Selon moi, le meilleur JOUEUR ARABE de l’histoire est Riyad Mahrez ». ❤️ pic.twitter.com/f2Vokqtn4M — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) April 17, 2023

Mahrez toujours attaché à Leicester

Samedi dernier, Manchester City a battu Leicester City (3/1). Un résultat qui ne fait guère les affaires des Foxes qui sont plus que jamais menacés par la relégation.

Sensible à la situation sportive difficile que traverse son ancien club, Riyad Mahrez, qui a joué l’intégralité de la rencontre, a souhaité via les réseaux sociaux bonne chance à son ancienne équipe, après avoir félicité les siens pour leur victoire. « 3 points importants aujourd’hui. Concentrez-vous sur le prochain », a-t-il d’abord écrit sur Twitter. « Sur une note personnelle, je voudrais également souhaiter à Leicester City le meilleur résultat possible pour cette saison. Tu peux le faire ».

Il semble donc que le capitaine des Verts est attaché à Leicester. Un club qui lui a permis de se révéler en Premier League. Rappelons que Mahrez a évolué à Leicester City entre 2013 et 2018 (48 buts, 38 passes, 179 matchs). Il a remporté le titre de meilleur joueur en Premier League en 2016 et la même année celui de champion d’Angleterre.

A LIRE AUSSI : Équipe d’Algérie : Mahrez signe un nouveau record personnel avec les Verts