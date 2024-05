LG annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2024

Alger, 12 mai 2024 — LG Electronics Inc. (LG) a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 21 090 milliards de KRW pour le premier trimestre 2024 et un bénéfice d’exploitation de 1 330 milliards de KRW. Le secteur de l’électroménager de l’entreprise a fait preuve de leadership mondial, en réalisant un chiffre d’affaires record et des marges bénéficiaires d’exploitation à deux chiffres. Le secteur des composants pour véhicules électriques, un moteur clé de la croissance future, a poursuivi son expansion régulière. Les secteurs de la télévision et des solutions commerciales ont connu une croissance de leurs ventes d’une année sur l’autre et ont généré des bénéfices par rapport au trimestre précédent.

Malgré des conditions macroéconomiques difficiles telles que des prix élevés des matières premières, des taux de change volatils, une hausse des taux d’intérêt et une reprise tardive de la demande, LG a réalisé son chiffre d’affaires total le plus élevé jamais enregistré pour un premier trimestre. Cette étape souligne l’efficacité de la mise en œuvre de modèles commerciaux durables tels que les services d’abonnement et l’exploitation des opportunités de croissance dans le secteur B2B prometteur. L’accent mis par LG sur des fonctionnalités différenciatrices telles que l’IA, l’efficacité énergétique et la conception centrée sur le client a renforcé sa compétitivité sur le marché haut de gamme. De plus, l’approche stratégique consistant à proposer des gammes de produits diversifiées et des structures de prix flexibles a permis à l’entreprise de s’adapter avec succès aux tendances polarisées de la demande.

Nouveau record de performance pour LG Home Appliance & Air Solution Company !

LG Home Appliance & Air Solution Company a généré un chiffre d’affaires de 8,6 billions de KRW au premier trimestre et un bénéfice d’exploitation de 940,3 milliards de KRW. Cela représente une augmentation notable de 7,2 pour cent du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année dernière, établissant un nouveau record de performance au premier trimestre. Les bénéfices d’exploitation ont atteint le deuxième niveau le plus élevé de l’histoire de l’entreprise, avec une marge bénéficiaire d’exploitation de 10,9 pour cent, soulignant la compétitivité mondiale exceptionnelle de l’entreprise.

Poussée par ses technologies de base, en particulier dans les moteurs et les compresseurs, l’activité électroménagers de LG continue d’innover dans un paysage de marché mature. Engagée en tant que leader du secteur, LG est pionnière en matière d’initiatives de transformation telles que les services d’abonnement à des produits et en faisant progresser le concept d’appareils « Intelligence affectueuse ». Ces innovations sont conçues pour comprendre et répondre efficacement aux besoins des clients. De plus, LG développe stratégiquement ses activités B2B, y compris les solutions CVC et intégrées, afin de tirer profit des opportunités de croissance émergentes.

Quel est le chiffre d’affaires réalisé par LG Vehicle Component Solutions Company ?

La société LG Vehicle Component Solutions Company a déclaré un chiffre d’affaires de 2,66 billions de KRW au premier trimestre et un bénéfice d’exploitation de 52 milliards de KRW, reflétant une augmentation des revenus de 11,5 % sur un an. La conversion en cours des commandes en attente en revenus progresse régulièrement. Malgré des investissements continus dans des sites de production à l’étranger pour honorer les nouvelles commandes et répondre aux demandes des équipementiers, la société a maintenu une rentabilité stable, bénéficiant des économies d’échelle résultant de l’augmentation des revenus.

Même si l’on s’attend à un léger ralentissement de la croissance récente de la demande de véhicules électriques, la demande de composants de véhicules électriques à haute valeur ajoutée continue d’augmenter régulièrement. LG s’attaque de manière proactive à ces dynamiques de marché en développant une gamme équilibrée, allant de l’infodivertissement embarqué aux groupes motopropulseurs et aux phares. La société vise à assurer une croissance soutenue des revenus et une base de bénéfices stable en s’adaptant activement à ces évolutions du marché.

La société LG Home Entertainment a déclaré un chiffre d’affaires de 3,49 milliards de KRW au premier trimestre et un bénéfice d’exploitation de 132,2 milliards de KRW. Cela représente une augmentation de 4,2 % du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année dernière, portée par une résurgence de la demande de téléviseurs en Europe et le lancement réussi des nouveaux modèles 2024. Le bénéfice d’exploitation positif a été alimenté par la solide performance de l’activité de contenu/service webOS, parallèlement aux ventes de produits traditionnels. Malgré des défis tels que la hausse des prix des panneaux LCD, l’entreprise a réussi à gérer sa rentabilité.

Pour l’avenir, une reprise progressive de la demande sur le marché de la télévision est attendue au second semestre. La stratégie de LG se concentre sur l’exploitation de ses offres de téléviseurs OLED et de téléviseurs LCD QNED haut de gamme, leader mondial, tout en améliorant continuellement la rentabilité de l’activité de la plate-forme webOS, qui est prête à connaître une croissance rapide.

Résultats financiers du 1ᵉʳ trimestre 2014 : qu’en est-il de LG Business Solutions Compagny ?

LG Business Solutions Company a déclaré un chiffre d’affaires de 1,57 billion de KRW au premier trimestre, soit une augmentation de 6,5 pour cent d’une année sur l’autre, et un bénéfice d’exploitation de 12,8 milliards de KRW. Le lancement de nouveaux ordinateurs portables LG Gram, dotés d’une IA intégrée et programmés pour les saisons de remise des diplômes et d’inscription, a suscité des commentaires positifs sur le marché. En outre, les ventes de produits d’affichage commercial, notamment les tableaux blancs électroniques et la signalisation LED, ont connu une croissance. Même si le bénéfice d’exploitation est revenu en territoire positif par rapport au trimestre précédent, il y a eu une légère baisse par rapport à la même période de l’année dernière, attribuée à des facteurs tels que la hausse des prix des composants et l’intensification de la concurrence.

Cette année, l’ensemble du marché informatique devrait maintenir des niveaux de demande similaires à ceux de l’année précédente, avec une légère croissance attendue dans le segment des écrans commerciaux. On s’attend à une augmentation de la demande de produits informatiques de haute qualité tels que les moniteurs de jeu et la signalisation LED. LG vise à dominer le marché avec des produits informatiques stratégiques adaptés aux besoins des clients, intégrant des fonctionnalités spécifiques aux jeux et des écrans OLED, aux côtés de produits LED haut de gamme. Les efforts visant à développer de manière proactive de nouvelles activités prometteuses telles que la robotique et la recharge des véhicules électriques continuent de stimuler les perspectives de croissance future.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, “Life’s Good”. LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.

