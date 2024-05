LG Algérie soutient les enfants du Village SOS Draria avec un don de machines à laver

Alger, le 15 mai 2024 – Dans le cadre de son engagement social, LG Electronics Algérie multiplie ses actions de solidarité. À travers une démarche solidaire, la société a procédé aujourd’hui à la remise d’un don composé de 12 machines à laver au Village SOS Draria d’Alger, une organisation dédiée au bien-être des enfants orphelins en Algérie. Ainsi, chaque maison du village a été équipée d’une machine à laver, offrant ainsi un équipement neuf à chaque foyer pour améliorer le confort des enfants bénéficiaires au quotidien.

En permettant de soutenir les enfants du Village, LG Electronics Algérie exprime son soutien envers SOS Village Draria qui œuvre depuis plusieurs décennies pour offrir aux enfants orphelins un foyer stable et chaleureux en créant un environnement familial pour les enfants privés de leurs parents, en veillant à leur bien-être et à leur intégration dans la société.

Cette action caritative s’inscrit dans la lignée des valeurs fondamentales de LG Electronics Algérie, qui accorde une importance primordiale à l’engagement envers la société et à la promotion du bien-être des enfants. Outre ce don important, LG Algérie a déjà pris part à plusieurs initiatives sociales, notamment la distribution de fournitures scolaires aux enfants défavorisés et des dons alimentaires en partenariat avec des organisations caritatives locales telles que l’association Sidra.

LG Electronics Algérie, une entreprise engagée et solidaire !

Dans une déclaration accordée à la presse, Mustapha Kamel Nabi, Directeur Marketing de LG Electronics Algérie, a exprimé sa satisfaction avec joie et émotion : « Au-delà de ce geste symbolique, cette action caritative me tient particulièrement à cœur. Nous voulons transmettre un message d’espoir et de solidarité à ces enfants qui méritent tout notre soutien. En leur offrant ces machines à laver, nous espérons leur apporter un peu de confort et faciliter leur quotidien au sein du village ».

Il a ajouté : “Depuis que l’entreprise est présente en Algérie, nous nous sommes engagés à soutenir activement la communauté locale à travers diverses initiatives sociales. Notre objectif est de jouer un rôle positif et constructif dans la société, en apportant une contribution tangible au bien-être de ceux qui en ont le plus besoin.”

En conclusion, LG Algérie s’engage fermement à renforcer son implication sociétale en initiant davantage d’actions visant à améliorer le soutien et l’aide à son prochain, afin de s’inscrire dans la durée en tant qu’entreprise citoyenne.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, “Life’s Good”. LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.

