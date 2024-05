Taux de change des devises à la Banque d’Algérie et au marché informel ce jeudi 16 mai !

Les dernières données fournies par la Banque d’Algérie, compilées pour la période allant du 15 au 17 mai 2024, dévoilent une certaine stabilité des taux de change des principales devises étrangères sur le marché officiel. L’euro se maintient avec un taux d’achat de 145.38 dinars algériens et un taux de vente de 145.45 dinars algériens. De même, le dollar américain reste ferme à 134.29 dinars algériens pour l’achat et 134.30 dinars algériens pour la vente.

Cependant, cette apparente constance contraste nettement avec la situation sur le marché noir où les écarts sont significatifs. L’euro s’échange à 238.00 dinars algériens pour l’achat et à 240.00 dinars algériens pour la vente, tandis que le dollar américain grimpe à 222.00 dinars algériens pour l’achat et 224.00 dinars algériens pour la vente.

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, le dollar canadien s’échange à 98.48 dinars algériens pour l’achat et à 98.50 dinars algériens pour la vente. La livre sterling, quant à elle, est cotée à 169.15 dinars algériens pour l’achat et à 169.19 dinars algériens pour la vente.

En parallèle, le marché noir du Square Port Saïd à Alger présente également des variations marquées pour ces deux devises. Le dollar canadien s’échange à 159.00 dinars algériens pour l’achat et à 161.00 dinars algériens pour la vente. Alors que la monnaie du Royaume-Uni affiche des taux de 275.00 dinars pour l’achat et 277.00 dinars algériens pour la vente.

À LIRE AUSSI :

>> Permis de séjour – France : nouvelles mesures pour les résidents étrangers

Hadj 2024 : à combien s’échange le riyal saoudien ?

À partir du 20 mai prochain, une vague de pèlerins algériens prendra son envol depuis l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger, cap sur l’Arabie saoudite pour accomplir le rituel sacré du pèlerinage, cinquième pilier de l’islam. Pour ces fidèles qui s’apprêtent à entreprendre ce voyage spirituel, une information cruciale réside dans les fluctuations des taux de change du riyal saoudien.

Au sein du marché officiel de la Banque d’Algérie, le riyal saoudien se négocie à des taux stables, affichant respectivement 35.80 dinars algériens pour l’achat et 35.81 dinars algériens pour vente. Cependant, une autre réalité prévaut sur le marché parallèle où les cambistes proposent la monnaie saoudienne à des tarifs nettement plus élevés, atteignant jusqu’à 57.00 dinars algériens à l’achat et 59.00 dinars algériens à la vente.

À LIRE AUSSI :

>> Réservation d’hôtel – Hadj 2024 : l’ONPO publie un nouveau communiqué

Le dinar face aux devises étrangères en Banque et au marché noir !

Cette dualité entre la stabilité affichée sur le marché officiel et la volatilité observée sur le marché noir met en évidence les nuances complexes du marché des devises en Algérie. Pour apporter une vue d’ensemble sur les tendances actuelles, le tableau ci-dessous résume les taux de change des principales monnaies étrangères pour ce jeudi 16 mai 2024, à la fois sur le marché officiel et sur le marché informel :