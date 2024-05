Avec une vision innovante, l’application Wesselni BTP révolutionne les travaux publics !

Dans le monde en perpétuelle évolution des travaux publics, une startup émerge avec une proposition révolutionnaire, alliant innovation et vision futuriste. Avec un concept totalement inédit, Wesselni BTP se prépare à dévoiler sa vision de l’avenir des travaux publics lors du prestigieux salon des technologies, VivaTech, à Paris (France).

Le 23 mai prochain, sur le stand D30 de Business France, Wesselni BTP fera une entrée remarquée devant un public international. Des invités de renom, notamment des représentants américains, japonais, italiens et chinois, seront présents pour découvrir cette initiative audacieuse.

Au cœur de cette démarche novatrice se trouve un engagement sans précédent envers l’innovation et la disruption du secteur des travaux publics. En témoigne l’initiative de Wesselni pendant la pandémie de la COVID-19, où la startup a assuré le transport gratuit du personnel médical de trois hôpitaux à Alger, marquant ainsi son engagement envers la communauté.

Mais qu’est-ce qui rend cette nouvelle startup si unique ? La réponse réside dans sa solution révolutionnaire, destinée à simplifier et à améliorer la manière dont les travaux publics sont réalisés. En mettant l’accent sur la réactivité, la qualité des matériaux, et la satisfaction des citoyens, Wesselni BTP promet une transformation significative du secteur.

Découvrez tout ce que vous offre l’application Wesselni BTP !

Les avantages de cette approche innovante sont multiples, allant de la création d’emplois pour les jeunes diplômés à la modernisation et la digitalisation du secteur du BTP, en passant par l’ouverture de nouvelles perspectives économiques pour l’Algérie hors hydrocarbures, avec une rente en devises. De plus, en offrant un état actualisé du réseau routier chaque 24 heures, Wesselni BTP met l’accent sur la réactivité et promet de répondre aux besoins des projets avec des délais rapides.

En outre, l’utilisation de matériaux de haute qualité garantira non seulement la longévité des infrastructures, mais également leur résistance aux conditions climatiques les plus extrêmes, tout en répondant aux attentes des citoyens en termes de durabilité et d’esthétique.

Les retombées indirectes de cette initiative sont tout aussi significatives. En prolongeant la durée de vie du parc automobile, en réduisant les coûts de maintenance et en améliorant la sécurité routière, Wesselni BTP s’engage à créer un environnement routier plus sûr et plus économiquement viable. De plus, en facilitant les démarches réglementaires et en prévenant les dégradations dès leur apparition, l’entreprise contribue à réduire la circulation routière, ce qui constitue un élément crucial pour la fluidité du trafic et la sécurité des usagers.

Au-delà d’une idée, Wesselni BTP un concept clé pour l’entretien des routes !

Au cœur de cette initiative se trouve un ensemble d’objectifs clairs et mesurables. En mettant en œuvre une application mobile de signalement, de géolocalisation des incidents et de notification en temps réel, Wesselni BTP vise à améliorer l’entretien des routes, réduire les coûts de maintenance et augmenter la sécurité sur les routes.

Ces objectifs ne visent pas seulement à satisfaire les besoins des usagers en contribuant à améliorer les routes et à renforcer la sécurité et le confort de conduite, mais aussi à faciliter le travail des autorités et gestionnaires de routes en fournissant un diagnostic en temps réel du réseau routier et en réduisant les coûts liés aux dégradations.

“Nous prévoyons de révolutionner le secteur des travaux publics en le numérisant entièrement. Notre initiative débutera simultanément en Algérie et en France, puis sera étendue au Canada l’année prochaine”, a déclaré avec enthousiasme Mohamed Mehdi Houari, CEO de Wesselni BTP.

En conclusion, l’entretien des routes est un pilier économique crucial qui peut générer des retombées positives à plusieurs niveaux. Avec son approche innovante et ses solutions pratiques, Wesselni BTP s’affirme comme un catalyseur majeur dans la transformation de l’industrie des travaux publics, offrant ainsi un avenir prometteur pour les générations futures.