PMI publie son Rapport 2023 : L’entreprise accélère sa dynamique de transformation

Philip Morris International publie son 5ᵉ Rapport Intégré annuel, mettant en avant ses efforts continus pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son plan d’action 2025, avec un accent particulier sur l’impact de ses produits, ainsi que le développement des alternatives sans fumée au sein de ses différents marchés internationaux.

Le rapport souligne également les programmes sociaux et environnementaux portés par PMI, ainsi que ses pratiques responsables de commercialisation et son engagement continu pour réduire les déchets. À cela, s’ajoutent les efforts consentis en matière de décarbonation sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, ainsi que la préservation de la nature et de la biodiversité.

“Ce rapport confirme l’engagement continu de PMI en vue de promouvoir notre vision d’un avenir sans fumée. Les résultats obtenus témoignent de notre résilience, de nos valeurs et du talent exceptionnel de nos collaborateurs. Nous poursuivons notre parcours vers l’innovation continue et la durabilité responsable“, a déclaré Taylan Süer, Directeur Général de PMI au Maghreb.

En effet, l’approche de PMI en matière de durabilité porte sur deux grands volets principaux, à savoir l’impact produit et l’impact opérationnel.

33 millions d’adultes dans le monde utilisent les produits sans fumée de PMI

Concernant l’impact produit, le rapport souligne qu’environ 33 millions d’adultes utilisent les produits sans fumée de PMI, parmi lesquels 28,6 millions d’utilisateurs d’IQOS. En 2023, ces produits ont généré 36,4 % des revenus nets globaux de PMI et ils étaient disponibles dans 84 marchés avec la mise en place de programmes de prévention d’accès aux jeunes. Concernant l’investissement cumulé pour les produits sans fumée (depuis 2008), il a atteint 12,5 milliards USD.

En ce qui concerne l’impact opérationnel, il est à noter que 41,8 % des postes de direction sont aujourd’hui occupés par des femmes contre 40,7 % en 2022. PMI a également réalisé 8 évaluations d’impact sur les droits de l’homme depuis 2018 dans des pays à haut risque. L’entreprise a aussi réussi à maintenir la prévalence du travail des enfants auprès des agriculteurs sous contrat à 0.1 %.

Sur le volet environnemental, 94 % du tabac utilisé, ne présente pas de risque de déforestation ou de conversion d’écosystèmes naturels. 8,14 millions de mètres cubes d’eau ont été optimisés dans les zones de culture de tabac et 18 usines PMI dans 11 marchés différents sont aujourd’hui neutres en carbone.

Enfin, les performances réalisées par PMI en 2023 en termes de durabilité ont été reconnues par différents organismes de notation ESG et organisations environnementales telles que le projet de détection du carbone (CDP) ou encore le Dow Jones Sustainability World Index.