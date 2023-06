Avec près de 60 000 spectateurs, Soolking bat un record au Francos de Montréal (CANADA)

Le mercredi 15 juin 2023 à 21h, la Place des Arts de Montréal était en ébullition. Le Festival Francofolies, grand événement musical de la francophonie, accueillait sur sa célèbre Scène Bell un artiste algérien qui ne cesse de faire parler de lui à l’international : Soolking. Un spectacle qui a su faire vibrer les cœurs des quelque 60 000 spectateurs présents.

Soolking, a réussi à alors conquérir le public canadien, avec sa combinaison parfaite de musique traditionnelle algérienne mêlée à des influences modernes de hip-hop et de R&B. Il a montré une fois de plus pourquoi il est considéré comme l’un des artistes les plus prometteurs de la scène musicale, en Algérie comme en France. « Une soirée magique qui marque l’histoire des Francos! », selon la page officielle du festival.

Le Francofolies de Montréal, de retour pour sa 34e édition du 9 au 17 juin 2023, a donc été présenté comme la plus grande fête de la musique de la francophonie. L’affluence a été massive, comme le confirme Soolking dans une vidéo postée sur son compte Instagram après le concert : « Merci @francosmtl merci à mon public du Canada. Record battu au festival ». Une ambiance de folie qui a salué sa prestation hors du commun.

Les Francos de Montréal, qui étaient appelées FrancoFolies de Montréal jusqu’en 2017, sont un festival annuel de musique francophone qui a lieu à Montréal. Lancé en 1989, cet événement met alors en valeur une multitude d’artistes francophones provenant de différentes traditions musicales et nationalités. Il offre une programmation variée comprenant des artistes renommés, des talents émergents et des performances gratuites et payantes.

De l’Algérie à la France, l’ascension de Soolking

Né à Baïnem en Algérie, Abderraouf Derradji, mieux connu sous son nom de scène Soolking, a été initié très tôt à la musique grâce à son père batteur. Adolescent, il fait partie d’un groupe de rock avant de se tourner vers la danse.

En arrivant en France au début des années 2010, Soolking envisage donc une carrière en danse, mais face à un univers ultra concurrentiel, il décide de revenir à la musique. De retour en Algérie, il rejoint un groupe de rap avec lequel il enregistre deux albums.

Soolking tente une nouvelle fois sa chance en France en 2014. Remarqué par un producteur marseillais, il enregistre ses premiers singles et voit sa notoriété croître avec sa participation à la web-série « Les Déguns ».

Son style musical a évolué au fil des ans. Rappeur à ses débuts, Soolking a su diversifier son art en devenant chanteur, capable de mélanger hip-hop, musique urbaine et trap.

Le succès fulgurant de Soolking

Le véritable succès de Soolking survient en 2018 avec la sortie du single « Guérilla » de son premier album « Fruits du démon ». Cependant, c’est avec son hommage à Dalida que l’artiste se fait alors connaître du grand public. Ce titre a rapidement intégré le top 10 mondial de Deezer et le clip a recueilli plus de 220 millions de vues sur YouTube.

Soolking ne s’est pas arrêté là. Il a réussi à percer sur la scène internationale grâce à ses collaborations, notamment avec la chanteuse libanaise Dhurata Dora. En 2019, il a été récompensé par le Beirut International Awards Festival.

Avec son deuxième album « Vintage », sorti en 2020 en plein confinement, Soolking a donc maintenu son succès. Malgré l’incertitude liée à la pandémie, l’album a bien été reçu et il a été récompensé aux NRJ Music Awards 2020 pour sa collaboration avec Dadju. Récompensé à de nombreuses reprises et disque de diamant, Suavemente l’un de ses morceaux fait déjà partie des 11 morceaux de Soolking qui ont dépassé les 100 millions de vues sur YouTube.

Lors de la 24e édition des NRJ Music Awards, qui s’est déroulée le 18 novembre 2022 au palais des festivals et des congrès de Cannes, le rappeur d’origine algérienne a été honoré d’une distinction très significative dans le domaine musical et artistique. Cette reconnaissance lui a été attribuée pour sa chanson « Suavemente », sortie en février 2022, dans laquelle il a rendu hommage à Elvis Crespo.