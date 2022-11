NRJ Music Awards 2022 : lauréat, Soolking rend hommage à l’Algérie

NRJ Music Awards 2022 est la 24e édition des NRJ Music Awards qui a eu lieu le 18 novembre 2022 au palais des festivals et des congrès de Cannes, retransmise en direct à la télévision française plus précisément sur TF1 et en simultané sur NRJ.

Cette année, le rappeur d’origine Algérienne, Soolking de son vrai nom Abderraouf Derradji a obtenu une distinction très significative dans le milieu musical et artistique. Il a obtenu celle-ci grâce à son son morceau « Suavemente » qu’il avait sorti en février 2022, dans lequel il a rendu hommage à Elvis Crespo.

Il a donc réussi a décroché le titre de « meilleure reprise de l’année alors qu’il était en concurrence avec des artistes internationaux comme David Guetta, Nicki Minaj, Boris Way ou Black M.

Soolking : « One, two, three, viva l’Algérie !»

Soolking n’a pas manqué cette occasion pour rendre un hommage à son pays comme il aime tant le faire. Le chanteur après avoir reçu sa récompense c’est à donner un discours dans lequel il a remercié les personnes ayant contribué à son succès.

Fidèle à lui-même, et voulant faire un clin d’œil à son pays natal Soolking a lancé le fameux slogan algérien one to tri viva l’Algérie. Une phrase qui a l’air anodine mais pas pour les Algériens : elle symbolise la fierté de tout un peuple. Une fois deux plus, le chanteur met l’Algérie au-devant de la scène internationale en rappelant d’où il vient et le talon que peuvent avoir les algériens.

Une phrase qui n’est apparemment pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Les réactions fusent sur la célèbre plateforme de l’oiseau bleu, soit tweeter.

Si certains trouve cette intervention déplacée en publiant des messages comme : « Euh, Soolking il y’a pas que l’Algérie.. » ou « Le 1,2,3 Algerie on en parle ? T’es en France.. ». Tandis que d’autres trouvent bien au contraire cet hommage touchant et affirment : «1.2.3 viva l’Algérie il oublie pas d’où il vient il représente bien les talents d’Algérie».