Prévisions Météo Algérie : la chaleur persistera ce jeudi 16 mai dans ces régions ! 

Alors que l’été se profile à l’horizon, un climat chaud imprègne plusieurs régions du pays. Les prévisions météorologiques pour cette fin de semaine promettent un week-end radieux et ensoleillé, parfait pour profiter des activités en extérieur et des balades en villes ou en pleine nature.

Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), un temps relativement chaud est attendu ce jeudi 16 mai dans la région des Aurès. Cette tendance se confirme également pour le Sahara oriental et la région des oasis, comme l’indique la même source. Les températures maximales prévues pour ce jeudi varieront entre 23 et 28 °C le long des côtes, entre 25 et 34 °C dans les régions intérieures et entre 33 et 45 °C dans les régions sahariennes.

À LIRE AUSSI :

>> Le “Hub of Excellence” de SLB et IncubMe à Ouargla : Un tremplin pour l’innovation !

Prévisions Météo en Algérie : que nous réserve le temps ce jeudi 16 mai ?

Dans le panorama météorologique de ce jeudi, une variété de conditions atmosphériques est à prévoir à travers les différentes régions du pays. Selon les dernières prévisions de Météo Algérie, le ciel dans le Nord du pays sera majoritairement dégagé à partiellement voilé, offrant aux habitants un temps clément et lumineux pour vaquer à leurs activités quotidiennes.

Cependant, un tableau contrasté se dessine dans les régions sahariennes, où les nuances météorologiques varient selon les zones géographiques. En effet, des changements subtils sont à anticiper, avec un ciel souvent voilé à localement nuageux, principalement le long de la frontière Algéro-Malienne, vers le Sahara Central, le Nord Sahara et les Oasis.

En fin de journée, des développements orageux isolés seront au rendez-vous, pouvant engendrer quelques précipitations localisées. Des pluies, localement assez marquées, pourraient se manifester de la région de Algéro-Malienne jusqu’à Adrar, selon la même source.

Pendant ce temps, dans les autres régions, un ciel dégagé à partiellement voilé devrait prédominer. Toutefois, quelques formations nuageuses cumuliformes pourraient se former sur le Hoggar et le Tassili, pouvant évoluer en orages dans l’après-midi.

Alerte météo en Algérie : vents de sable et pluies orageuses attendus ce jeudi !

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte jaune pour “vent violent” et “vent de sable” dans plusieurs wilayas de notre grand Sud, comprenant OUARGLA, EL-OUED, TIMIMOUN, GHARDAÏA, TOUGGOURT, BÉNI-ABBÈS et EL-MENIAA.

De plus, Météo Algérie a aussi décrété une alerte jaune pour “pluie” et “orage”. Cette alerte concerne les wilayas de BORDJ-BADJI-MOKHTAR, IN-SALAH et ADRAR. La prudence est donc de mise, notamment sur les routes, en cas de baisse de visibilité due au vent de sable ou aux averses. Les automobilistes doivent adapter leur conduite en conséquence, tout en prenant les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route.

À LIRE AUSSI :

>> SETRAM : Paiement électronique des billets de tramway désormais généralisé