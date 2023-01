Soolking revis sa première passion, il danse dans les rues d’Alger

Soolking, le chanteur algérien est revenu avec un post moins habituel. Il a partagé, hier dans sa story Instagram une vidéo de lui, dansant dans les rues d’Alger. Repartagée par les différentes pages sur les réseaux sociaux, la vidéo crée un certains engouements, et revient sur l’un des premiers talent de Soolking : danse, notamment le break danse.

Nous pouvons donc voir, la célébrité algérienne, accompagnée par deux de ses amis, au centre d’Alger en train d’enchainer les pas de danse. Nous remarquons d’ailleurs, que malgré son expatriation, il n’hésite pas à revenir en Algérie, son pays natal.

Il avait d’ailleurs, participé à la cérémonie d’ouverture de la cérémonie d’ouverture de la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui a eu lieu le vendredi, 13 janvier 2023. Il avait, avec Dadji enflammé la scène et mis tout le public d’accord. Ils avaient tous deux, interpréter leur célèbre chanson « Melegim », avant que Soolking ne clôture avec « Sauvemente ».

Soolking : un succès à l’international

Soolking est un chanteur et auteur-compositeur algérien très populaire et très apprécié par les Algériens. Il a réussi à conquérir les cœurs grâce à sa combinaison de musique traditionnelle algérienne avec des influences modernes de hip-hop et de R&B.

Son premier album (Leila) est sorti en 2018, et il a tout de suite explosé. En effet, il a connu un franc succès, en Algérie mais aussi en France. Depuis, il ne cesse d’enchainer les tubes et les titres à succès grâce auxquels il a remporté plusieurs prix musicaux en France et en Algérie.

L’artiste algérien est vraisemblablement considéré comme l’un des artistes les plus prometteurs de la scène musicale en Algérie et en France.

L’un de ses succès : « Suavemente ». Récompensé à de nombreuses reprises et disque de diamant, Suavemente est un véritable. Il fait déjà partie des 11 morceaux de Soolking qui ont dépassé les 100 millions de vues sur YouTube.