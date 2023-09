Algérie – USA : Chanegriha reçoit un appel téléphonique du directeur de la CIA

Le mercredi 6 septembre 2023, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a reçu un appel téléphonique significatif de la part de M. William Joseph Burns, le Directeur de l’Agence Centrale de Renseignement américaine (CIA). Cet échange a été l’occasion de discuter de divers sujets d’intérêt commun et de renforcer la coopération sécuritaire entre l’Algérie et les États-Unis.

En effet, le communiqué émis par le Ministère de la Défense Nationale (MDN) a souligné la portée cruciale de cette communication entre les deux responsables militaires de haut niveau. Il mentionne : « Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire a reçu, ce mercredi 06 septembre 2023, un appel téléphonique du Directeur de l’Agence Centrale de Renseignement américaine (CIA), William Joseph Burns, lors duquel ils ont évoqué des questions d’intérêt commun. »

De plus, au cours de cette conversation téléphonique, les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de renforcer les liens de coopération et de coordonner leurs efforts dans le domaine de la sécurité. Donc, cette déclaration met en avant l’importance que les deux nations accordent à la stabilité et à la sécurité tant au niveau régional qu’international. Une coopération renforcée dans ce domaine est essentielle pour faire face aux défis sécuritaires modernes.

La Lutte antiterroriste au cœur de l’échange téléphonique

En outre, l’un des points essentiels abordés lors de cet appel téléphonique a été la coordination sécuritaire. Les États-Unis et l’Algérie ont manifesté leur satisfaction quant au niveau de coordination atteint jusqu’à présent, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Cette réussite témoigne de la volonté des deux nations de travailler main dans la main pour garantir la sécurité de leurs citoyens et de la communauté internationale.

Pour conclure, la lutte contre le terrorisme est un enjeu mondial majeur, et les États-Unis et l’Algérie sont résolument engagés dans cette bataille. Les discussions ont permis d’échanger des informations cruciales et de partager des stratégies efficaces pour contrer les menaces terroristes. Une coopération étroite dans ce domaine est un élément essentiel pour garantir la stabilité et la paix.

