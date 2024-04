BMS – Météo Algérie : la pluie persistera ce mardi 30 avril dans plusieurs wilayas !

Alors que le mois d’avril s’achève, les caprices du temps s’accentuent, apportant avec eux le retour tant redouté de la pluie dans différentes régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) lance l’alerte avec deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS), plaçant en vigilance orange plusieurs wilayas, où des précipitations abondantes sont à prévoir, parfois sous forme d’averses orageuses et même de chutes de grêle.

Le premier BMS de l’ONM concerne les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj et le Nord de M’sila. Les prévisions indiquent des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm, pouvant localement dépasser les 50 mm. Cette alerte est en cours depuis hier soir à 18h00 jusqu’à ce mardi 30 avril à 18h00.

La seconde alerte de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, ainsi que le Nord de Khenchela et le Nord de Tébessa. Les quantités de pluie attendues oscillent également entre 20 et 40 mm, avec des dépassements locaux possibles au-delà de 50 mm. Cette alerte est en vigueur ce mardi 30 avril de 10h00 à 23h00.

Il est donc impératif de rester vigilant et de prendre les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques adverses. Assurez-vous de suivre les mises à jour météo et de vous tenir informé des éventuels changements.

Météo Algérie : temps et températures de ce mardi 30 avril !

Outre ces BMS, les prévisions météo de ce mardi annoncent un temps contrasté à travers le pays. Un ciel allant de voilé à nuageux prédominera sur les régions de l’Ouest, où quelques averses, parfois orageuses, seront au rendez-vous, en particulier sur les zones côtières et intérieures.

Dans les régions du Centre et de l’Est, Météo Algérie prévoit un ciel souvent nuageux, avec des pluies occasionnellement sous forme d’averses orageuses et même accompagnées localement de chutes de grêle. Ces précipitations seront fréquentes et parfois soutenues, surtout dans le Centre-Est et l’Est, notamment sur les zones côtières et intérieures.

Quant aux régions sahariennes, un ciel souvent voilé à localement nuageux marquera la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, le Sud des oasis, le Nord Sahara oriental et le Nord Sahara, avec quelques averses parfois orageuses. Cependant, sur les autres régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les prévisions météo du jour.

En ce qui concerne les températures, une légère baisse est à prévoir, avec des valeurs oscillant entre 16 et 21 °C sur les régions côtières, entre 12 et 21 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 19 et 43 °C sur les régions du grand Sud.