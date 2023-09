Bourses d’études pour Algériens : l’ambassade US lance le programme Tomorrow’s Leaders

Bonne nouvelle pour les Algériens qui envisagent de poursuivre des études à l’étranger. L’ambassade US en Algérie vient d’annoncer l’ouverture des candidatures pour son incontournable programme de bourses Tomorow’s Leaders MEPI.

Parrainé par l’initiative de partenariat des États-Unis d’Amérique et le Moyen-Orient, ce programme offre des bourses d’études de premier cycle et des cycles supérieurs, pour les plus brillants étudiants des milieux socio-économiquement défavorisés.

Programme de bourses Tomorrow’s Leaders MEPI : les inscriptions désormais ouvertes

En effet, dans une annonce publiée sur sa page officielle, la représentation diplomatique des USA en Algérie annonce que les étudiants pourront désormais postuler à son programme de bourses Tomorrow’s Leaders MEPI. En effet, les personnes intéressées par cette opportunité disposent d’un délai qui s’étale jusqu’au 30 novembre 2023, pour transmettre leurs dossiers de candidatures (cliquer ici pour postuler).

Ce programme offre aux lauréats la possibilité de perfectionner leurs compétences en leadership, notamment en fréquentant des universités prestigieuses comme l’université américaine du Caire, l’université américaine de Beyrouth et l’université libanaise américaine.

Tomorrow’s leaders MEPI : quel avantage pour les étudiants sélectionnés ?

Les bourses offertes dans le cadre de ce programme comprennent aussi plusieurs autres avantages, à savoir :

Couverture des frais d’inscriptions et de scolarité ;

Un logement universitaire ;

Prise en charge des frais de visas, de titre de séjour et de voyage ;

Assurance maladie universitaire

Fourniture des manuels et un pc portable.

La bourse comprend aussi aux étudiants sélectionnés de profiter d’un semestre d’études aux USA pour le premier cycle. Et la possibilité de participer à des assistanats de recherches pour les étudiants du troisième cycle. Par ailleurs, pour pouvoir profiter de ce programme, les étudiants doivent faire preuve de maturité et de potentiel de leadership.

Et répondre à un certain nombre de critères. Notamment, avoir à son actif de forts résultats scolaire. Une maitrise de la langue anglaise est également exigée, notamment avoir un score TOEFL IBT minimum de 55. Vu la nature de ce programme de bourses, les candidats doivent être sous-présentés ou économiquement méritants. D’ailleurs, ces derniers doivent fournir des pièces justificatives de leur situation financière.

| À LIRE AUSSI :

>> L’ambassade des USA lance un nouveau programme pour les musiciens algériens

>> Top 10 des nationalités ayant perdu le plus en frais de visa : les Algériens en tête du classement