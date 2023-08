« L’armée prête à faire face à tout danger qui pourrait affecter l’Algérie », Chanegriha

Le Chef d’État-Major, le Général Saïd Chengriha, a effectué une visite de travail et d’inspection dans la Première Région Militaire à Blida.

Le Général Saïd Chengriha a souligné l’importance cruciale du renforcement des capacités de défense nationale et de la modernisation ainsi que du développement de l’ensemble des composantes des forces armées. Cela constitue l’une des bases fondamentales sur lesquelles repose la stratégie de gestion des divers défis et risques.

Engagement inébranlable de l’Armée Nationale à assurer la sécurité de l’Algérie

Le Général Saïd Chengriha a affirmé que l’Armée Nationale demeurera toujours prête à faire face à toute menace qui pourrait compromettre la sécurité et la sûreté de l’Algérie, quelle que soit sa nature ou son envergure. Cette disposition est essentielle pour préserver l’héritage des martyrs et garantir l’avenir des générations à venir.

La visite du Chef d’État-Major vise à renforcer la préparation opérationnelle des troupes et à consolider les mécanismes de dissuasion. En assurant une formation de qualité et en améliorant continuellement les compétences des militaires, l’Armée Nationale est en mesure de faire face aux éventuelles menaces de manière efficace.

Focalisation sur la modernisation technologique

Le Général Saïd Chengriha a mis en avant l’importance de la modernisation technologique dans le domaine militaire. Cette modernisation permet d’accroître la capacité de surveillance, de détection et de réaction rapide aux incidents. Les avancées technologiques contribuent ainsi à renforcer la posture défensive de l’Algérie.

Dans le cadre de l’approche axée sur l’autonomie, l’Algérie s’efforce de promouvoir l’industrie de défense nationale. Cela inclut le développement de l’expertise locale et la production d’équipements de haute qualité sur le territoire national. Cette stratégie renforce non seulement les capacités de défense, mais stimule également l’économie nationale.

L’Armée Nationale joue un rôle crucial en tant que pilier de la sécurité nationale. Sa présence active et vigilante assure la protection des frontières et la préservation de la stabilité intérieure. Grâce à son engagement infaillible, l’Armée Nationale contribue à maintenir un environnement sûr et sécurisé pour tous les citoyens.