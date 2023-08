L’ambassade des USA lance un nouveau programme pour les musiciens algériens

Plusieurs personnes optent pour des bourses d’études pour renforcer leurs connaissances dans leurs domaines d’activité et acquérir de nouveaux bagages. Dans ce sillage, plusieurs pays offrent des bourses d’études et des programmes d’échange pour les ressortissants algériens.

C’est le cas des États-Unis d’Amérique qui vient de lancer un nouveau programme au profit des musiciens algériens. Ce programme vise à renforcer les échanges culturels entre les deux pays et permet à un ensemble de candidat de se perfectionner dans le domaine de la musique.

L’ambassade des USA en Algérie lance le programme Onebeat

Il s’agit bel et bien du programme OneBeat. En effet, ce dernier est un change culturel et incubateur pour l’entrepreneuriat social basé sur la musique. Qui permet à des musiciens du monde entier de lancer des projets de collaboration conçus pour avoir un impact positif sur les communautés locales et mondiales.

Par ailleurs, le programme OneBeat fait venir des musiciens, âgés entre 19 et 35 ans, à une région des USA pendant un mois au printemps et à l’automne. Et ce, pour écrire, produire et interpréter une musique originale. Ce programme débute avec une résidence où les boursiers collaborent pour faire preuve de créativité, mais aussi pour profiter d’une opportunité d’enregistrement de nouvelles idées musicales et de l’incubation de leurs projets.

La prochaine étape pour ces boursiers est de partir en tournée dans une autre région des USA pour se produire devant un large public américain. Mais aussi d’animer des ateliers en collaboration avec des musiciens locaux.

Comment candidater au programme OneBeat des USA ?

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’ambassade des USA en Algérie informe que les inscriptions à ce programme sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2023. Par ailleurs, les candidats seront informés de la décision du comité de sélection avant le 31 décembre 2023.

Pour pouvoir profiter de ces bourses de coutre durée, il convient d’envoyer sa candidature via le site officiel du programme OneBeat (cliquer ici). Une adresse e-mail est également mise à disposition des candidats pour tout renseignement : apply@1beat.org.

