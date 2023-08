Visite du MAE aux États-Unis : plusieurs sujets abordés lors du 1er jour

Ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a eu une discussion avec son homologue américain, Antony Blinken.

Lors de cet échange, ils ont notamment évalué la situation actuelle ainsi que les perspectives à venir pour les relations entre l’Algérie et les États-Unis. Selon le communiqué officiel du MAE, les ministres des deux nations ont exprimé leur appréciation pour la profondeur et la solidité des relations historiques d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Ils ont en outre salué le rythme des consultations politiques et ont évoqué l’expansion des relations économiques vers de nouvelles sphères. Les perspectives prometteuses d’accroître ces relations ont été discutées en s’appuyant sur les valeurs de camaraderie, de confiance et de compréhension mutuelle.

Dans cette optique, les ministres Attaf et Blinken ont confirmé le fort engagement politique des dirigeants des deux pays à renforcer le partenariat algéro-américain et à l’élever à de nouveaux niveaux.

Des discussions a propos de la situation régionale

Les deux parties ont également engagé un dialogue et ont échangé des analyses ainsi que des visions concernant les évolutions régionales, en particulier la situation au Niger, au Mali et en Libye.

Elles ont affirmé la convergence des positions des deux nations et leurs efforts conjoints en faveur de solutions pacifiques à ces crises, visant ainsi à éviter les risques liés à l’option militaire dans la région.

Les deux ministres ont également abordé l’évolution de la question palestinienne, compte tenu de l’impasse dans les perspectives de relance du processus politique, et ont discuté des développements récents autour du dossier du Sahara occidental.

Ils ont réaffirmé leur soutien aux démarches de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, qui cherche à encourager les parties en conflit à s’engager sans conditions préalables dans la voie politique sous l’égide des Nations Unies.